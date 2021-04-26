В матче 33 тура чемпионата Италии (Серии А) «Торино» примет «Наполи» на стадионе «Олимпико». Игра состоится 26 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Торино» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торино»

Для «Торино» наступил важнейший период. Он висит над пропастью. Имея 31 очко, клуб борется за выживание, поскольку то же количество баллов у «Кальяри» и «Беневенто» и кто-то все же окажется на 18 месте по итогу сезона.

«Быки», несмотря на свое расположение в таблице, не проигрывают уже четыре тура. Они добыли очко в матче с «Ювентусом» (2:2) и разошлись миром с «Болоньей» (1:1).

Важно отметить, что в середине апреля «Бордовые» победили «Рому» 3:1. Перед этим коллектив обыграл «Удинезе» 1:0.

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За 8 домашних матчей этого календарного года «Торино» проиграл лишь один матч — «Интеру» 1:2.

«Наполи»

«Неаполитанцы» в случае победы могут побороться с «Аталантой» за Лигу чемпионов. Сейчас у коллектива Гаттузо 63 очка, что на два пункта меньше, чем у оппонента.

«Наполи» в прошлом туре одержал 20 победу в сезоне, одолев «Лацио» 5:2. «Адзурри» отобрали очки у лидера, сыграв вничью с «Интером» (1:1). Со счетом 2:0 команда обыграла «Сампдорию».

В начале апреля у гостей было поражение от «Ювентуса» 1:2 и победа над «Кротоне» со счетом 4:3.

Фаузи Гулям и Давид Оспина травмированы, а Костас Манолас пропустит игру из-за перебора желтых карточек.

Прогноз и ставка

Котировки на победу «Торино» и «Наполи» существенно отличаются — 4.40 и 1.78 соответственно. Ничья оценивается букмекерами коэффициентом 4.00.

Прошлая встреча этих двух команд победителя не выявила. Матч завершился ничьей 1:1. Ну и в целом «Торино» не выигрывает у «Наполи» с марта 2015 года.

«Неаполитанцы» выдали хороший матч с «Лацио» и отобрали очки у «Интера». Победа позволит побороться за Лигу чемпионов. Мы ставим на победу «Наполи» в этом поединке.