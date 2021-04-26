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    «Наполи» продлит беспроигрышную серию с «Торино»?

    «Торино» — «Наполи». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч Серии А 26 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Торино» — «Наполи»
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    Виктор Осимен
    В матче 33 тура чемпионата Италии (Серии А) «Торино» примет «Наполи» на стадионе «Олимпико». Игра состоится 26 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Торино» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 26 Апреля 2021 года
    Торино
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    •  Торино 19:30 Наполи Наполи
  • Неаполь
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.35
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 1.75
  • Ставка!
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    «Торино»

    Для «Торино» наступил важнейший период. Он висит над пропастью. Имея 31 очко, клуб борется за выживание, поскольку то же количество баллов у «Кальяри» и «Беневенто» и кто-то все же окажется на 18 месте по итогу сезона.

    «Быки», несмотря на свое расположение в таблице, не проигрывают уже четыре тура. Они добыли очко в матче с «Ювентусом» (2:2) и разошлись миром с «Болоньей» (1:1).

    Важно отметить, что в середине апреля «Бордовые» победили «Рому» 3:1. Перед этим коллектив обыграл «Удинезе» 1:0.

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    За 8 домашних матчей этого календарного года «Торино» проиграл лишь один матч — «Интеру» 1:2.

    «Наполи»

    «Неаполитанцы» в случае победы могут побороться с «Аталантой» за Лигу чемпионов. Сейчас у коллектива Гаттузо 63 очка, что на два пункта меньше, чем у оппонента.

    «Наполи» в прошлом туре одержал 20 победу в сезоне, одолев «Лацио» 5:2. «Адзурри» отобрали очки у лидера, сыграв вничью с «Интером» (1:1). Со счетом 2:0 команда обыграла «Сампдорию».

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    • В начале апреля у гостей было поражение от «Ювентуса» 1:2 и победа над «Кротоне» со счетом 4:3.

    Фаузи Гулям и Давид Оспина травмированы, а Костас Манолас пропустит игру из-за перебора желтых карточек.

    Прогноз и ставка

    Котировки на победу «Торино» и «Наполи» существенно отличаются — 4.40 и 1.78 соответственно. Ничья оценивается букмекерами коэффициентом 4.00.

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    Прошлая встреча этих двух команд победителя не выявила. Матч завершился ничьей 1:1. Ну и в целом «Торино» не выигрывает у «Наполи» с марта 2015 года.

    «Неаполитанцы» выдали хороший матч с «Лацио» и отобрали очки у «Интера». Победа позволит побороться за Лигу чемпионов. Мы ставим на победу «Наполи» в этом поединке.

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