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    Матч «Лацио» и «Милана» должен получиться результативным

    «Лацио» — «Милан». Прогноз (к. 2.08) и ставки на матч Серии А 26 апреля 2021 года

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    Хакан Чалханоглу
    26 апреля на стадионе «Олимпико» в Риме «Лацио» будет принимать «Милан» в рамках поединка 33 тура чемпионата Италии. Начало встречи в 21:45 мск. «Лацио» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 26 Апреля 2021 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 21:45 Милан Милан
  • Милан
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 3.10
  • Ставка!
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    «Лацио»

    Для «Лациале» главной задачей пока что является Лига Европы. До Лиги чемпионов нужно добрать еще 7 очков как минимум. В любом случае, даже при проигрыше хозяева останутся на 6 позиции (58 очков).

    В прошлом туре «Лацио» обнулил свое достижений — 5 побед подряд — и проиграл «Наполи» со счетом 2:5. Это было девятое фиаско коллектива Индзаги в этом сезоне.

    Ранее «Римляне» взяли по три очка в матчах со «Специей» (2:1), «Вероной» (1:0) и «Беневенто» (5:3).

    Календарь и таблица Серии А

    В лазарете у «Лацио» Фелипе Луис и Гонсало Эскаланте.

    «Милан»

    Вопрос о чемпионском титуле практически снят, но теперь «Милану» нужно отстоять вторую строчку, поскольку у него по 66 очков с «Ювентусом».

    За 5 последних туров «Россонери» набрали 10 очков, проиграв в одном поединке. Речь идет о прошлом матче, в котором подопечные Пиоли уступили дома «Сассуоло» 1:2.

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    • Помимо этого «Милан» победил «Дженоа» (2:1), «Парму» (3:1) и «Фиорентину» (3:2), а также сыграл вничью с «Сампдорией» (1:1).

    Не помогут «Милану» в этом матче Златан Ибрагимович и Тео Эрнандес.

    Прогноз и ставка

    «Лацио» в этом матче выступает фаворитом с небольшим перевесом в коэффициентах — 2.18 и 3.15 соответственно. Ничейный исход оценен букмекерами коэффициентом 3.80.

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    «Милан» выиграл два последних противостояния. 3:2 было на «Сан-Сиро» и 3:0 на «Олимпико». Именно поэтому можно обратить внимание на тоталы.

    Обе команды провели свои прошлые игры в чемпионате достаточно результативно. Тотал больше 3 за 2.08 — вполне неплохой вариант при таком раскладе.

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