«Аугсбург» встретится на своем поле с «Кельном» в рамках 31-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 21:30 мск. «Аугсбург» — «Кельн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аугсбург»

«Аугсбург» после 30-ти сыгранных матчей занимает в таблице Бундеслиги 11-е место, отрыв от зоны вылета составляет семь очков. Судя по всему, хозяевам можно не переживать за свое будущее.

Апреля «Аугсбург» начал с домашней победы над «Хоффенхаймом», но после этого были три не самых удачных матча.

В прошлом туре «Аугсбург» уступил «Айнтрахту», а еще чуть раньше были поражение от «Шальке» и ничья с «Арминией».

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Между тем, в четырех предыдущих матчах на своем поле «Аугсбург» ни разу не проиграл и набрал восемь очков.

«Кельн»

Тем временем «Кельн» среди недели добил последние остатки интриги в чемпионской гонки. «Баварию» можно поздравить с завоеванием очередного титула после победы «козлов» над «Лейпцигом».

«Кельн» сенсационно выиграл у второй команды чемпионата благодаря дублю Йонаса Гектора.

Благодаря этому «Кельн» по-прежнему сохраняет шансы на спасение. Но ситуация непростая, гости находятся на предпоследнем месте. По сути, в оставшихся матчах им вообще нельзя терять очки.

Гостевая серия поражений «Кельна» составляет уже пять матчей.

Прогноз и ставка

На «Аугсбург» в этом матче можно поставить за 2.87, ничью букмекеры предлагают за 3.48, а победу «Кельна» — за 2.57.

Матч первого круга между этими командами завершился со счетом 1:0 в пользу «Аугсбурга». Сейчас же, скорее всего, надо ставить на того, кому больше нужны очки.

Для «Кельна» почти катастрофой будет даже ничья в ближайшем матче.

Ставка — победа «Кельна» за 2.57. После удачного матча с «Лейпцигом» можно и «Аугсбург» обыграть.