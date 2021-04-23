«Аугсбург»
«Аугсбург» после 30-ти сыгранных матчей занимает в таблице Бундеслиги 11-е место, отрыв от зоны вылета составляет семь очков. Судя по всему, хозяевам можно не переживать за свое будущее.
Апреля «Аугсбург» начал с домашней победы над «Хоффенхаймом», но после этого были три не самых удачных матча.
В прошлом туре «Аугсбург» уступил «Айнтрахту», а еще чуть раньше были поражение от «Шальке» и ничья с «Арминией».
Между тем, в четырех предыдущих матчах на своем поле «Аугсбург» ни разу не проиграл и набрал восемь очков.
«Кельн»
Тем временем «Кельн» среди недели добил последние остатки интриги в чемпионской гонки. «Баварию» можно поздравить с завоеванием очередного титула после победы «козлов» над «Лейпцигом».
«Кельн» сенсационно выиграл у второй команды чемпионата благодаря дублю Йонаса Гектора.
Благодаря этому «Кельн» по-прежнему сохраняет шансы на спасение. Но ситуация непростая, гости находятся на предпоследнем месте. По сути, в оставшихся матчах им вообще нельзя терять очки.
Гостевая серия поражений «Кельна» составляет уже пять матчей.
Прогноз и ставка
На «Аугсбург» в этом матче можно поставить за 2.87, ничью букмекеры предлагают за 3.48, а победу «Кельна» — за 2.57.
Матч первого круга между этими командами завершился со счетом 1:0 в пользу «Аугсбурга». Сейчас же, скорее всего, надо ставить на того, кому больше нужны очки.
Для «Кельна» почти катастрофой будет даже ничья в ближайшем матче.
Ставка — победа «Кельна» за 2.57. После удачного матча с «Лейпцигом» можно и «Аугсбург» обыграть.