«Барселона» будет принимать «Хетафе» в 31-м туре чемпионата Испании. Матч пройдет 22 апреля на «Камп Ноу». Начало — в 23:00 мск. «Барселона» — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

«Барселона» в последних 11 матчах во всех турнирах проиграла только раз, но поражение было важным — от «Реала» в чемпионате Испании со счетом 1:2. Перед этим каталонцы одержали в Примере шесть побед подряд.

Перекрыть плохое настроение от поражения против главного врага «Барселоне» удалось в финале Кубка Испании. 17 апреля каталонцы разгромили «Атлетик» со счетом 4:0 и завоевали трофей.

При этом «Барселона» продолжает борьбу за чемпионство. На данный момент каталонцы набрали 65 очков в 30 матчах, на 5 очков отстают от лидирующего «Атлетико» и на 2 — от «Реала», но имеют матч в запасе.

Все прогнозы на футбол

«Барселона» забивает больше всех в лиге (69 мячей), а пропущено у каталонцев 26 голов.

«Хетафе»

«Хетафе» в предыдущем туре сумел отобрать очки у «Реала» — матч завершился со счетом 0:0. Однако «Хетафе» не выигрывает в шести матчах подряд, а за последние 13 игр команда победил всего 1 раз.

В пяти последних матчах у «Хетафе» забит всего один гол — 0:0 с «Атлетико», 1:1 с «Эльче», 0:0 с «Осасуной», 0:1 с «Кадисом» и 0:0 с «Реалом».

В турнирной таблице Примеры «Хетафе» идет на 15-й позиции. У команды в активе 31 очко и борьба за выживание еще впереди — от зоны вылета «Хетафе» отделяет всего 4 пункта.

Забито у «Хетафе» 22 гола, это меньше всех в лиге наряду с «Эйбаром», а пропущено 34.

Прогноз и ставка «Барселона» — «Хетафе»

На победу «Барселоны» букмекеры дают коэффициент 1,25, на ничью — 6,60, а на «Хетафе» — 15,00.

В матче первого круга «Барселона» в гостях проиграла «Хетафе» со счетом 0:1.

Прогноз и ставка на матч — победа «Барселоны» в 1-2 голов с коэффициентом 1,97.