ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игрок «Лидса» перед матчем с «Ливерпулем»: «Заслужите это»Замок из песка. Суперлига рушится, еще не начавшись Фрагмент матчаВ тени Суперлиги. «Ливерпуль» потерял очки на «Элланд Роуд» Жозе МоуриньюНа встречных курсах. Союз «Тоттенхэма» и Моуринью был обречен с самого начала
  • 06:58
    • Официально: Суперлига объявила о приостановке турнира
  • 23:45
    • «Манчестер Сити» объявил о выходе из Суперлиги
  • 01:29
    • «МЮ», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» объявили о выходе из Суперлиги
  • 23:27
    • «Бавария» взяла верх над «Байером» и оказалась в шаге от чемпионства
  • 21:58
    • Источник: Клубы Суперлиги обсудят закрытие турнира
  • 00:43
    • «МЮ» объявил, что Вудворд покинет клуб в конце 2021 года
  • 00:35
    • СМИ: УЕФА не позволит «Реалу» играть в еврокубках, если Перес останется президентом
    Все новости спорта

    «Барселона» одержит непростую победу

    «Барселона» — «Хетафе». Прогноз (к. 1.97) и ставка на матч чемпионата Испании по футболу 22 апреля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Барселону Прогнозы на Хетафе Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Хетафе»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жорди Альба
    «Барселона» будет принимать «Хетафе» в 31-м туре чемпионата Испании. Матч пройдет 22 апреля на «Камп Ноу». Начало — в 23:00 мск. «Барселона» — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 22 Апреля 2021 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 23:00 Хетафе Хетафе
  • Хетафе
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.23
  • X
  • 6.20
  • 2
  • 13.50
  • Ставка!
    •

    «Барселона»

    «Барселона» в последних 11 матчах во всех турнирах проиграла только раз, но поражение было важным — от «Реала» в чемпионате Испании со счетом 1:2. Перед этим каталонцы одержали в Примере шесть побед подряд.

    Перекрыть плохое настроение от поражения против главного врага «Барселоне» удалось в финале Кубка Испании. 17 апреля каталонцы разгромили «Атлетик» со счетом 4:0 и завоевали трофей.

    При этом «Барселона» продолжает борьбу за чемпионство. На данный момент каталонцы набрали 65 очков в 30 матчах, на 5 очков отстают от лидирующего «Атлетико» и на 2 — от «Реала», но имеют матч в запасе.

    Все прогнозы на футбол

    «Барселона» забивает больше всех в лиге (69 мячей), а пропущено у каталонцев 26 голов.

    «Хетафе»

    «Хетафе» в предыдущем туре сумел отобрать очки у «Реала» — матч завершился со счетом 0:0. Однако «Хетафе» не выигрывает в шести матчах подряд, а за последние 13 игр команда победил всего 1 раз.

    В пяти последних матчах у «Хетафе» забит всего один гол — 0:0 с «Атлетико», 1:1 с «Эльче», 0:0 с «Осасуной», 0:1 с «Кадисом» и 0:0 с «Реалом».

  • Замок из песка. Суперлига рушится, еще не начавшись
  • Все подробности происходящего вокруг нового европейского футбольного турнира
  • Вчера

    • В турнирной таблице Примеры «Хетафе» идет на 15-й позиции. У команды в активе 31 очко и борьба за выживание еще впереди — от зоны вылета «Хетафе» отделяет всего 4 пункта.

    Забито у «Хетафе» 22 гола, это меньше всех в лиге наряду с «Эйбаром», а пропущено 34.

    Прогноз и ставка «Барселона» — «Хетафе»

    На победу «Барселоны» букмекеры дают коэффициент 1,25, на ничью — 6,60, а на «Хетафе» — 15,00.

    100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    В матче первого круга «Барселона» в гостях проиграла «Хетафе» со счетом 0:1.

    Прогноз и ставка на матч — победа «Барселоны» в 1-2 голов с коэффициентом 1,97.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.85
  • Прогноз на матч Музетти — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Нисикори — Гарин
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Гайо — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Муньяр — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Надаль — Ивашко
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Костюк — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ахмат — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Галатасарай — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Милан — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Сумгаит — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Осасуна — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Миллуолл — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Лионель Месси
  • Первый титул новой эры. «Барса» поиздевалась над «Атлетиком»
    • 14:34 18/04/2021     «Авангард» — «Ак Барс»
  • Каски отправил Омск в финал КХЛ. Достойная концовка лучшей серии плей-офф
    • 01:23 16/04/2021     «Спартак» — «Уфа»
  • Грустный праздник. В день рождения «Спартака» «Уфа» выбила его из чемпионской гонки
    • 03:08 19/04/2021
    «Барселона» — «Хетафе»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 22.04.2021. Прогнозы на футбол. «Барселона» одержит непростую победу
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры