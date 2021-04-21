«Вердер» сыграет на своем поле с «Майнцем» в рамках 30-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 21 апреля, начало — в 21:30 мск. «Вердер» — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вердер»

«Вердер» еще не обеспечил себе спокойную жизнь в Бундеслиге. Сейчас в активе у бременцев 30 очков.

В предыдущем туре «Вердер» потерпел разгромное поражение. Дортмундская «Боруссия» была безжалостна — 4:1.

Любопытно, что до последнего конфуза «Вердер» с тем же уступил еще и «РБ Лейпцигу». Отрыв от опасной зоны составляет 4 пункта.

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Матчи против «Майнца» «Вердеру» удаются не самым лучшим образом. Из пяти последних встреч в активе у команды две победы при трех поражениях.

«Майнц»

«Майнц» только недавно выбрался из опасной зоны. Сейчас команда занимает 14 место в турнирной таблице с 28 очками в активе.

Причем оторвалась команда от опасной 16 позиции всего на 2 пункта. Так что заключительные туры для «Майнца» — сродни финалам.

А вот в предыдущем туре «Майнц» добился сверхважной победы. На выезде команда нанесла поражение «Кельну» (2:3).

В первом круге «Майнц» дома уступил «Вердеру» (0:1). Да и двухматчевая серия из крупных коллизий явно не прибавляет настроения.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Майнц» за 2.50, на ничью за 3.30, а на «Вердер» — за 2.90

Хозяева крайне нестабильны, но на своем поле планируют разжиться очками.

«Майнц» серьезно прибавил в концовке чемпионата, так что постарается повторить фокус минувшего тура.

В матчах примерно равных по классу соперников многое решит фактор своей арены, так что бременцам будет легче. Наши прогноз и ставка — Фора «Вердера» +0.25 с коэффициентом 1.81