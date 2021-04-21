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    «Вердер» — «Майнц». Прогноз, ставка (к. 1.81) на футбол, Бундеслига, 21 апреля 2021 года

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    Дэви Зельке
    «Вердер» сыграет на своем поле с «Майнцем» в рамках 30-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 21 апреля, начало — в 21:30 мск. «Вердер» — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 21 Апреля 2021 года
    Вердер
  • Бремен
    •  Вердер 21:30 Майнц Майнц
  • Майнц
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.30
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    «Вердер»

    «Вердер» еще не обеспечил себе спокойную жизнь в Бундеслиге. Сейчас в активе у бременцев 30 очков.

    В предыдущем туре «Вердер» потерпел разгромное поражение. Дортмундская «Боруссия» была безжалостна — 4:1.

    Любопытно, что до последнего конфуза «Вердер» с тем же уступил еще и «РБ Лейпцигу». Отрыв от опасной зоны составляет 4 пункта.

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    Матчи против «Майнца» «Вердеру» удаются не самым лучшим образом. Из пяти последних встреч в активе у команды две победы при трех поражениях.

    «Майнц»

    «Майнц» только недавно выбрался из опасной зоны. Сейчас команда занимает 14 место в турнирной таблице с 28 очками в активе.

    Причем оторвалась команда от опасной 16 позиции всего на 2 пункта. Так что заключительные туры для «Майнца» — сродни финалам.

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    • А вот в предыдущем туре «Майнц» добился сверхважной победы. На выезде команда нанесла поражение «Кельну» (2:3).

    В первом круге «Майнц» дома уступил «Вердеру» (0:1). Да и двухматчевая серия из крупных коллизий явно не прибавляет настроения.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Майнц» за 2.50, на ничью за 3.30, а на «Вердер» — за 2.90

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    Хозяева крайне нестабильны, но на своем поле планируют разжиться очками.

    «Майнц» серьезно прибавил в концовке чемпионата, так что постарается повторить фокус минувшего тура.

    В матчах примерно равных по классу соперников многое решит фактор своей арены, так что бременцам будет легче. Наши прогноз и ставка — Фора «Вердера» +0.25 с коэффициентом 1.81

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