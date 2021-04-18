«Динамо» Минск сыграет на своем поле с «Гомелем» в рамках 5-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 18 апреля, начало — в 14:00 мск. «Динамо» Минск — «Гомель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Минск

От минчан всегда ждут возвращение в статус гранда белорусского футбола. Тем более, под руководством Леонида Кучука на это появились шансы.

На текущий момент «Динамо» Минск занимает 4 место в турнирной таблице. В 4 турах команда Кучука набрала 8 пунктов, забив 5 мячей и пропустив всего один.

Минувший тур для команды вышел успешным. Ничья в Бресте с динамовскими одноклубниками (1:1) может вполне котироваться в плюс.

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Поединки против «Гомеля» для минчан складываются вполне успешно. Из пяти последних поединков в активе у команды три виктории при двух ничьих.

«Гомель»

«Гомель» в четырех стартовых матчах разжился семью очками. На текущий момент команда занимает довольно высокое, как для дебютанта, 5 место в турнирной таблице.

В предыдущем туре команда добыла победу. «Гомель» дома одолел крепкий «Неман» со счетом 2:0.

В 4 матчах гомельская команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 4. Разумеется, такой старт не может не радовать болельщиков команды.

С такими показателями «Гомель» вполне способен побороться за высокие места. Тем паче, на текущий момент отставание от 2 места составляет лишь один балл.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» Минск за 1.24, на ничью за 6.93, а на «Гомель» — за 12.10

Команда Кучука позиционирует себя в качестве борца за чемпионское звание, так что наверняка постарается выиграть.

Гости стартовали в чемпионате вполне прилично, и наверняка дадут бой минчанам.

Обе команды хорошо начали чемпионат, и наверняка постараются сыграть результативно. Наши прогноз и ставка — Фора «Гомеля» +1.5 с коэффициентом 1.89