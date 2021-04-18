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    Минчане испытают трудности с «Гомелем»?

    «Динамо» Минск — «Гомель». Прогноз, ставка (к. 1.89) на футбол, чемпионат Белоруссии, 18 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Минск — «Гомель»
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    Леонид Кучук
    «Динамо» Минск сыграет на своем поле с «Гомелем» в рамках 5-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 18 апреля, начало — в 14:00 мск. «Динамо» Минск — «Гомель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Динамо» Минск

    От минчан всегда ждут возвращение в статус гранда белорусского футбола. Тем более, под руководством Леонида Кучука на это появились шансы.

    На текущий момент «Динамо» Минск занимает 4 место в турнирной таблице. В 4 турах команда Кучука набрала 8 пунктов, забив 5 мячей и пропустив всего один.

    Минувший тур для команды вышел успешным. Ничья в Бресте с динамовскими одноклубниками (1:1) может вполне котироваться в плюс.

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    Поединки против «Гомеля» для минчан складываются вполне успешно. Из пяти последних поединков в активе у команды три виктории при двух ничьих.

    «Гомель»

    «Гомель» в четырех стартовых матчах разжился семью очками. На текущий момент команда занимает довольно высокое, как для дебютанта, 5 место в турнирной таблице.

    В предыдущем туре команда добыла победу. «Гомель» дома одолел крепкий «Неман» со счетом 2:0.

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  • 12/04/2021

    • В 4 матчах гомельская команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 4. Разумеется, такой старт не может не радовать болельщиков команды.

    С такими показателями «Гомель» вполне способен побороться за высокие места. Тем паче, на текущий момент отставание от 2 места составляет лишь один балл.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» Минск за 1.24, на ничью за 6.93, а на «Гомель» — за 12.10

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    Команда Кучука позиционирует себя в качестве борца за чемпионское звание, так что наверняка постарается выиграть.

    Гости стартовали в чемпионате вполне прилично, и наверняка дадут бой минчанам.

    Обе команды хорошо начали чемпионат, и наверняка постараются сыграть результативно. Наши прогноз и ставка — Фора «Гомеля» +1.5 с коэффициентом 1.89

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