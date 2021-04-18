«Динамо» Минск
От минчан всегда ждут возвращение в статус гранда белорусского футбола. Тем более, под руководством Леонида Кучука на это появились шансы.
На текущий момент «Динамо» Минск занимает 4 место в турнирной таблице. В 4 турах команда Кучука набрала 8 пунктов, забив 5 мячей и пропустив всего один.
Минувший тур для команды вышел успешным. Ничья в Бресте с динамовскими одноклубниками (1:1) может вполне котироваться в плюс.
Поединки против «Гомеля» для минчан складываются вполне успешно. Из пяти последних поединков в активе у команды три виктории при двух ничьих.
«Гомель»
«Гомель» в четырех стартовых матчах разжился семью очками. На текущий момент команда занимает довольно высокое, как для дебютанта, 5 место в турнирной таблице.
В предыдущем туре команда добыла победу. «Гомель» дома одолел крепкий «Неман» со счетом 2:0.
В 4 матчах гомельская команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 4. Разумеется, такой старт не может не радовать болельщиков команды.
С такими показателями «Гомель» вполне способен побороться за высокие места. Тем паче, на текущий момент отставание от 2 места составляет лишь один балл.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» Минск за 1.24, на ничью за 6.93, а на «Гомель» — за 12.10
Команда Кучука позиционирует себя в качестве борца за чемпионское звание, так что наверняка постарается выиграть.
Гости стартовали в чемпионате вполне прилично, и наверняка дадут бой минчанам.
Обе команды хорошо начали чемпионат, и наверняка постараются сыграть результативно. Наши прогноз и ставка — Фора «Гомеля» +1.5 с коэффициентом 1.89