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    Приблизится ли «Боруссия Дортмунд» к топ-4?

    «Боруссия» Дортмунд — «Вердер». Прогноз, ставка (к. 2.45) на футбол, чемпионат Германии, 18 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Дортмунд — «Вердер»
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    «Боруссия» проведет первый матч после вылета из ЛЧ
    В воскресенье, 18 апреля, в поединке 29-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия Дортмунд» в домашнем матче сыграет с «Вердером». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по мск. «Боруссия» Дортмунд — «Вердер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 18 Апреля 2021 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 16:30 Вердер Вердер
  • Бремен
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.38
  • X
  • 5.15
  • 2
  • 7.70
  • Ставка!
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    «Боруссия Дортмунд»

    Дортмундская «Боруссия» смогла выиграть в последнем поединке Бундеслиги у «Штутгарта» 3:2, тем самым прервав серию из трех матчей без побед, которая состояла из двух поражений и ничьи.

    Помимо поражения от «Ман Сити» (1:2), было поражение от «Айнтрахта» (1:2). Также хозяева сыграли со счетом 2:2 с «Кельном».

    Тем не менее, в предыдущем поединке черно-желтые потерпели еще одну неудачу в дуэли с «Манчестер Сити» (1:2) и вылетели из Лиги чемпионов.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В таблице Бундеслиги «Боруссия» идет лишь на пятой строчке, при этом отставание от четвертой позиции, которую занимает «Айнтрахт», уже близко к критическому — 7 очков.

    «Вердер»

    «Вердер» на прошлой неделе стал последним полуфиналистом Кубка Германии. «Музыканты» одержали победу над «Регенсбургом» со счетом 1:0.

    Перед этим же «Вердер» потерпел три поражения кряду в рамках Бундеслиги. Бременский клуб проиграл «Баварии», «Вольфсбургу» и «Штутгарту», пропустив в общей сложности шесть мячей.

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    • В прошлом туре национального первенства бременцы потерпели разгромное поражение от «Лейпцига» (1:4) на своем поле.

    Эти неудачи отбросили «Вердер» в турнирной таблице на 13-е место. Расстояние от зоны вылета — семь очков, а от требущего проводить матчи плей-офф за право остаться в элите и того меньше — четыре.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.

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    Успех гостей оценивается в 8,00, тогда как ничья — в 4,80.

    Наши прогноз и ставка — «Боруссия» Дортмунд выиграет, и обе команды забьют за 2,45.

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