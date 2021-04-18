В воскресенье, 18 апреля, в поединке 29-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия Дортмунд» в домашнем матче сыграет с «Вердером». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по мск. «Боруссия» Дортмунд — «Вердер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия Дортмунд»

Дортмундская «Боруссия» смогла выиграть в последнем поединке Бундеслиги у «Штутгарта» 3:2, тем самым прервав серию из трех матчей без побед, которая состояла из двух поражений и ничьи.

Помимо поражения от «Ман Сити» (1:2), было поражение от «Айнтрахта» (1:2). Также хозяева сыграли со счетом 2:2 с «Кельном».

Тем не менее, в предыдущем поединке черно-желтые потерпели еще одну неудачу в дуэли с «Манчестер Сити» (1:2) и вылетели из Лиги чемпионов.

Все прогнозы на Бундеслигу

В таблице Бундеслиги «Боруссия» идет лишь на пятой строчке, при этом отставание от четвертой позиции, которую занимает «Айнтрахт», уже близко к критическому — 7 очков.

«Вердер»

«Вердер» на прошлой неделе стал последним полуфиналистом Кубка Германии. «Музыканты» одержали победу над «Регенсбургом» со счетом 1:0.

Перед этим же «Вердер» потерпел три поражения кряду в рамках Бундеслиги. Бременский клуб проиграл «Баварии», «Вольфсбургу» и «Штутгарту», пропустив в общей сложности шесть мячей.

В прошлом туре национального первенства бременцы потерпели разгромное поражение от «Лейпцига» (1:4) на своем поле.

Эти неудачи отбросили «Вердер» в турнирной таблице на 13-е место. Расстояние от зоны вылета — семь очков, а от требущего проводить матчи плей-офф за право остаться в элите и того меньше — четыре.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.

Успех гостей оценивается в 8,00, тогда как ничья — в 4,80.

Наши прогноз и ставка — «Боруссия» Дортмунд выиграет, и обе команды забьют за 2,45.