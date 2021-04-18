«Бордо» сыграет на своем поле с «Монако» в рамках 33-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 18 апреля, начало — в 18:05 мск. «Бордо» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бордо»

«Бордо» расположился на 15-й строчке в турнирной таблице французской Лиги 1 с 36 набранными баллами.

На счету «жирондинцев» 12 побед, шесть ничьих и 14 поражений в 32 сыгранных турах.

Недавно команда Жана-Луи Гассе обыграла «Дижон» (3:1), прервав серию из семи матчей подряд без побед, в которых она набрала всего один балл.

Все прогнозы на Лигу 1

Тем не менее, в трех предыдущих турах коллектив потерпел поражения от «Монпелье» (1:3), «Страсбурге» (2:3) и «Сент-Этьена» (1:4).

«Монако»

После 32 матчей «Монако» является третьей командой Лиги 1, у которой на счету 65 очков. В одном пункте находится ПСЖ и в 5 баллах располагается «Лилль». За Лигу чемпионов команда Нико Ковача ведет борьбу с «Лионом».

В последних двух турах монегаски с разгромным счетом победили «Сент-Этьен», «Метц» и «Дижон». Предшествовала этой серии нулевая ничья с «Лиллем».

В целом, «Монако» не проигрывает шесть поединков подряд, пять из которых завершались победой. В одном из них был побежден тот же «Метц» (0:0) в Кубке Лиги.

Стоит добавить, что «Красно-белые» оставались без пропущенных голов в 4 из 5 последних поединков Лиги 1, равно как и в шести во всех турнирах.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,656.

Успех хозяев поля оценивается в 5,95, тогда как ничья — в 4,08.

Наши прогноз и ставка — «Монако» победит и тотал больше 2,5 голов за 2,53.