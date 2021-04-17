ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Авангард» — «Ак Барс»Каски отправил Омск в финал КХЛ. Достойная концовка лучшей серии плей-офф. Лерой СанеНечемпионское дело. Насколько сложно победителям ЛЧ защищать титул? «Ливерпуль» — «Реал»Нулевая реализация. Зидан снова оказался сильнее Клоппа
  • 23:52
    • «Рома» сыграла вничью с «Аяксом» и вышла в полуфинал Лиги Европы
  • 23:52
    • «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» победил «Гранаду»
  • 23:50
    • «Арсенал» отправил в ворота «Славии» четыре безответных мяча
  • 23:52
    • «Вильярреал» второй раз обыграл загребское «Динамо» в четвертьфинале ЛЕ
  • 22:49
    • Нападающий «Арсенала» заразился малярией
  • 22:17
    • Защитник «Реала» близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»
    Все новости спорта

    «Киноварные» еще на шаг станут ближе к Примере

    «Кастельон» — «Мальорка». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Испании, 17 апреля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Мальорку
    Прогноз и ставки на «Кастельон» — «Мальорка»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Мальорка»
    В 35-м туре испанской Сегунды «Кастельон» дома сыграет с «Мальоркой». Встреча, которая состоится 17 апреля, начнется в 17:00 по мск. «Кастельон» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Сегунда 17 Апреля 2021 года
    Кастельон
  • Испания. Сегунда
    •  Кастельон 17:00 Мальорка Мальорка
  • Пальма-де-Мальорка
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.60
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 1.93
  • Ставка!
    •

    «Кастельон»

    «Кастельон» сейчас находится на 18 строке в турнирной таблице Сегунды. У коллектива на счету 36 баллов и он опережает зону вылета только на один пункт.

    За последние восемь встреч первенства «ушастые» уступили только в двух случаях. Один из них пришелся на минувший тур, где они потерпели выездное фиаско от «Алькоркона» со счетом 1:2.

    Также в этот период левантийцы два поединка свели вничью и победили в четырех играх. И две виктории состоялись совсем недавно — по 1:0 они переиграли в гостях «Альбасете» и дома «Овьедо».

    Все прогнозы на футбол

    На своей арене «Кастельон» заработал львиную долю своих баллов, 24 из 36. Он выиграл восемь раз и в девяти случаях был повержен. Разница забитых и пропущенных в них составляет 20:16.

    «Мальорка»

    Похоже, что «Мальорка» сходу вернется в Примеру. За восемь туров до конца первенства она идет на втором проходном месте, опережая третью строку на восемь баллов.

    Островитяне в отрезке последних пяти встреч проиграли всего лишь раз, еще в конце марта крупно проиграв на выезде «Фуэнлабраде» (1:4). Также они по два раза играли вничью и побеждали.

  • Нечемпионское дело. Насколько сложно победителям ЛЧ защищать титул?
  • Победители прошлогодней Лиги чемпионов из мюнхенской «Баварии» мечтали о двух трофеях подряд. Их надежды разрушил «Пари Сен-Жермен», но как их защита титула сравнивалась с предыдущими чемпионами?
  • Вчера

    • Одна из викторий этого отрезка состоялась в прошлом игровом дне, где «киноварные» на своей территории одолели «Луго» (2:0), а перед этим они расписали выездную мировую с «Лас-Пальмасом» — 1:1.

    В гостях «Мальорка» в этом розыгрыше Сегунды потерпела два поражения, девять поединков она выиграла и пять раз сыграла вничью, забила 17 мячей, а пропустила 11 голов.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    В первом круге «Мальорка» на своем поле обыграла «Кастельон» со счетом 3:1

    Прогноз и ставка на «Кастельон» — «Мальорка»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Мальорки» — 2.00, победа «Кастельона» — 4.54, ничья — 3.05.

    Для спокойной жизни на финише сезона, «киноварным» обязательно нужно обыгрывать коллективы, которые значительно уступают им в классе. Прогнозируем в данном поединке викторию гостей.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.68
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Питтсбург — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Каролина — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Вашингтон — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Бостон — Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Детройт — Чикаго
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Даллас — Коламбус
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лейкерс — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Львов — Александрия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сабаил — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Бешикташ — Анкарагюджю
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Рединг — Кардифф
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Витебск — Слуцк
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Мохаммед Салах
  • Трансферный дайджест. 6-12 апреля
    • 20:02 12/04/2021     Лионель Месси не забивал в матчах против «Реала» с 2018 года
  • Перестрелка в Эль Класико. Неудачный эксперимент Кумана, спорные решения арбитра и сумбур вместо тактики
    • 12:12 11/04/2021     ЦСКА — «Ротор»
  • Олич тащит ЦСКА в Лигу чемпионов. Армейцы легко разобрались с «Ротором»
    • 02:08 13/04/2021
    «Кастельон» — «Мальорка»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 17.04.2021. Прогнозы на футбол. «Киноварные» еще на шаг станут ближе к Примере
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры