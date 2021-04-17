В 35-м туре испанской Сегунды «Кастельон» дома сыграет с «Мальоркой». Встреча, которая состоится 17 апреля, начнется в 17:00 по мск. «Кастельон» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кастельон»

«Кастельон» сейчас находится на 18 строке в турнирной таблице Сегунды. У коллектива на счету 36 баллов и он опережает зону вылета только на один пункт.

За последние восемь встреч первенства «ушастые» уступили только в двух случаях. Один из них пришелся на минувший тур, где они потерпели выездное фиаско от «Алькоркона» со счетом 1:2.

Также в этот период левантийцы два поединка свели вничью и победили в четырех играх. И две виктории состоялись совсем недавно — по 1:0 они переиграли в гостях «Альбасете» и дома «Овьедо».

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На своей арене «Кастельон» заработал львиную долю своих баллов, 24 из 36. Он выиграл восемь раз и в девяти случаях был повержен. Разница забитых и пропущенных в них составляет 20:16.

«Мальорка»

Похоже, что «Мальорка» сходу вернется в Примеру. За восемь туров до конца первенства она идет на втором проходном месте, опережая третью строку на восемь баллов.

Островитяне в отрезке последних пяти встреч проиграли всего лишь раз, еще в конце марта крупно проиграв на выезде «Фуэнлабраде» (1:4). Также они по два раза играли вничью и побеждали.

Одна из викторий этого отрезка состоялась в прошлом игровом дне, где «киноварные» на своей территории одолели «Луго» (2:0), а перед этим они расписали выездную мировую с «Лас-Пальмасом» — 1:1.

В гостях «Мальорка» в этом розыгрыше Сегунды потерпела два поражения, девять поединков она выиграла и пять раз сыграла вничью, забила 17 мячей, а пропустила 11 голов.

В первом круге «Мальорка» на своем поле обыграла «Кастельон» со счетом 3:1

Прогноз и ставка на «Кастельон» — «Мальорка»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Мальорки» — 2.00, победа «Кастельона» — 4.54, ничья — 3.05.

Для спокойной жизни на финише сезона, «киноварным» обязательно нужно обыгрывать коллективы, которые значительно уступают им в классе. Прогнозируем в данном поединке викторию гостей.