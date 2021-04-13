Во вторник, 13 апреля, в перенесенном поединке 29-го тура английского Чемпионшипа «Шеффилд Уэнсдей» на своем поле примет «Суонси». Начало — в 20:00 по мск. «Шеффилд Уэнсдей» — «Суонси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шеффилд Уэнсдей»

«Шеффилд Уэнсдей» из-за 6-очкового штрафа имеет на своем счету 35 баллов, с которыми идет в зоне вылета, уступая безопасной позиции семь пунктов.

В отрезке последних четырех встреч первенства «совы» чередуют выигрыши с поражениями. Одолеть в этот период удалось в гостях «Барнсли» (2:1) и дома «Кардифф» (5:0).

Оба проигрыша были выездными — от «Уотфорда» (0:1) и КПР (1:4) в минувшем туре. До этого они имели 8-матчевую безвыигрышную серию, где было семь фиаско подряд, но пять из них были проиграны всего с разницей в один мяч.

Все прогнозы на футбол

На родной арене «Шеффилд Уэнсдей» пополнился 27 очками из 35 общих. Он выиграл семь матчей, а также по шесть раз уступал и играл вничью, разница забитых и пропущенных — 20:14.

«Суонси»

«Суонси» с 72 очками в турнирной таблице Чемпионшипа находится на четвертой позиции. На прямую путевку в АПЛ коллектив уже не претендует, но за плей-офф зацепиться должен.

В минувшем туре первенства валлийцы на своей территории разгромили лондонский «Миллуолл» со счетом 3:0. Этой викторией они прервали свою серию из четырех «сухих» фиаско.

В этот сверхнеудачный период «лебеди» в родных стенах были повержены по 0:1 «Кардиффом» и «Престоном», а на выезде были слабее «Борнмута» (0:3) и «Бирмингема» (0:1).

34 из 72 пунктов «Суонси» добыл вне родных стен, выиграв в десяти случаях, шесть раз уступал своим оппонентам и четыре встречи свел вничью, разница мячей в них составляет 25:19.

В первом круге соперники на поле валлийцев сыграли вничью 1:1, а в минувшем сезоне «лебеди» в поединках с «совами» набрали четыре пункта, победив 2:1 дома и сыграв 2:2 в гостях.

Прогноз и ставка на «Шеффилд Уэнсдей» — «Суонси»

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Суонси» предлагают — 2.56.

На викторию «Шеффилд Уэнсдей» дают — 2.97, ничья оценена — в 3.25.

В последнее время зачастую между собой эти клубы играют результативно. Ожидаем, что и на этот раз они на двоих забьют хотя бы пару мячей. Наш прогноз — ТБ 2,0.