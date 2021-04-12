В 31-м туре чемпионата Англии «Вест Бромвич» будет принимать «Саутгемптон». Встреча пройдет на «Хоторнс» 12 апреля. Начало — в 20:00 мск. «Вест Бромвич» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Бромвич»

«Вест Бромвич» рискует покинуть элитный дивизион сразу же после своего возвращения. Сейчас команда занимает 19 место, отставая на 11 баллов от спасительной 17 строчки с матчем в запасе.

«Дрозды» атакуют слабо, забив в 30 матчах лишь 25 мячей. При этом оборона «Вест Бромвича» является слабейшей в лиге — 59 пропущенных мячей.

В позапрошлом туре «Вест Бромвич» проиграл «Кристал Пэлас» (0:1) на выезде. Но в прошлом поединка АПЛ совершил сенсацию, разбив в гостях «Челси» (5:2).

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Перед этим коллектив Аллардайса дома играл с «Ньюкаслом». В итоге «Дрозды» разжились лишь одним баллом — ничья 0:0.

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» проводит привычный для себя сезон без особых задач. Нынешнее 14 место вполне символизирует все бытие клуба.

Правда, что «Святые» уже по сути обеспечили себе спокойную жизнь. Отрыв от зоны вылета составляет комфортные 15 очков.

Правда, у команды — одна из худших линий обороны в АПЛ. «Саутгемптон» многовато пропускает: 51 мяч в 30 встречах.

Тем не менее, южане демонстрируют хорошую форму, выиграв два предыдущих матча. Сперва был разгромлен «Борнмут» (3:0), а затем повержен «Бернли» (3:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,10.

Успех хозяев поля оценивается в 3,60, тогда как ничья — в 3,25.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,90.