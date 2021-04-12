ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Федор Смолов«Локомотив» нарушил планы «Спартака» и рвется в Лигу чемпионов. Камано и Смолов снова забивают Сердар Азмун в матче с «Сочи»Золото все ближе. Азмун принес «Зениту» три очка в Сочи Лионель Месси не забивал в матчах против «Реала» с 2018 годаПерестрелка в Эль Класико. Неудачный эксперимент Кумана, спорные решения арбитра и сумбур вместо тактики
  • 21:01
    • «Локомотив» продлил победную серию
  • 20:21
    • МЮ взял реванш у «Тоттенхэма»
  • 18:32
    • «Динамо» и «Урал» победителя не определили
  • 18:24
    • «Зенит» вырвал победу у «Сочи» благодаря дублю Азмуна
  • 00:08
    • «Лион» победил «Анже», Депай оформил дубль
  • 23:58
    • «Атлетико» сыграл вничью с «Бетисом»
  • 23:49
    • Гол Иличича вывел «Аталанту» на четвертое место
    Все новости спорта

    Обыграет ли «Саутгемптон» «Вест Бромвич»?

    «Вест Бромвич» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 2.90) и ставка на матч АПЛ 12 апреля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Вест Бромвич Прогнозы на Саутгемптон Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Вест Бромвич» — «Саутгемптон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Вест Бромвич» в прошлом туре победил «Челси»
    В 31-м туре чемпионата Англии «Вест Бромвич» будет принимать «Саутгемптон». Встреча пройдет на «Хоторнс» 12 апреля. Начало — в 20:00 мск. «Вест Бромвич» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 12 Апреля 2021 года
    Вест Бромвич
  • Вест Бромвич
    •  Вест Бромвич 20:00 Саутгемптон Саутгемптон
  • Саутгемптон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.45
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.20
  • Ставка!
    •

    «Вест Бромвич»

    «Вест Бромвич» рискует покинуть элитный дивизион сразу же после своего возвращения. Сейчас команда занимает 19 место, отставая на 11 баллов от спасительной 17 строчки с матчем в запасе.

    «Дрозды» атакуют слабо, забив в 30 матчах лишь 25 мячей. При этом оборона «Вест Бромвича» является слабейшей в лиге — 59 пропущенных мячей.

    В позапрошлом туре «Вест Бромвич» проиграл «Кристал Пэлас» (0:1) на выезде. Но в прошлом поединка АПЛ совершил сенсацию, разбив в гостях «Челси» (5:2).

    Все прогнозы на АПЛ

    Перед этим коллектив Аллардайса дома играл с «Ньюкаслом». В итоге «Дрозды» разжились лишь одним баллом — ничья 0:0.

    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» проводит привычный для себя сезон без особых задач. Нынешнее 14 место вполне символизирует все бытие клуба.

    Правда, что «Святые» уже по сути обеспечили себе спокойную жизнь. Отрыв от зоны вылета составляет комфортные 15 очков.

  • «Ливерпуль» не решил проблемы, но прогрессирует
  • Реакция прессы на матч «Ливерпуль» — «Астон Вилла»
  • Вчера

    • Правда, у команды — одна из худших линий обороны в АПЛ. «Саутгемптон» многовато пропускает: 51 мяч в 30 встречах.

    Тем не менее, южане демонстрируют хорошую форму, выиграв два предыдущих матча. Сперва был разгромлен «Борнмут» (3:0), а затем повержен «Бернли» (3:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,10.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Успех хозяев поля оценивается в 3,60, тогда как ничья — в 3,25.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,90.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.72
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Де Минаур
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Шарди — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Димитров — Штруфф
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Монфис — Андухар
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Музетти — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Гарин
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Волгарь — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Фенербахче — Газиантеп
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Беневенто — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Генгам — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Сельта — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Бавария» — ПСЖ
  • Осечка красной машины. Парижане отомстили «Баварии» за прошлогодний финал
    • 01:58 08/04/2021     «Реал» — «Ливерпуль»
  • Дежавю в Мадриде. Винисиус наказал «Ливерпуль» за ошибки в обороне
    • 02:22 07/04/2021     Виктор Гончаренко
  • Краснодарская революция. Гончаренко пересел с «коня» на «быка»
    • 22:21 06/04/2021
    «Вест Бромвич» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 12.04.2021. Прогнозы на футбол. Обыграет ли «Саутгемптон» «Вест Бромвич»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры