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    «Лейпциг» продолжит погоню за «Баварией»?

    «Вердер» — «Лейпциг». Прогноз (к. 1.80) и ставки на чемпионат Германии 10 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вердер» — «Лейпциг»
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    Победная серия «Лейпцига» в гостях составляет четыре матча
    «Лейпциг» сыграет на выезде с «Вердером» в рамках 28-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 10 апреля в Бремене, начало — в 16:30 мск. «Вердер» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 10 Апреля 2021 года
    Вердер
  • Бремен
    •  Вердер 16:30 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
  • Лейпциг
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.80
  • X
  • 4.75
  • 2
  • 1.45
  • Ставка!
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    «Вердер»

    «Вердер» на этой неделе стал последним полуфиналистом Кубка Германии. В среду «музыканты» одержали победу над «Регенсбургом» со счетом 1:0.

    Перед этим же «Вердер» потерпел три поражения кряду в рамках Бундеслиги. Бременский клуб проиграл «Баварии», «Вольфсбургу» и «Штутгарту», пропустив в общей сложности шесть мячей.

    Эти неудачи отбросили «Вердер» в турнирной таблице на 13-е место. Расстояние от зоны вылета — семь очков. Не самая критичная ситуация, но расслабляться пока точно рано.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    «Вердер» в девяти предыдущих матчах на своем поле потерпел пять поражений.

    «Лейпциг»

    Тем временем «Лейпциг» на прошлой неделе проиграл на своем поле «Баварии» (0:1) и упустил шикарный шанс вплотную приблизиться к лидеру.

    «Лейпциг» по-прежнему находится на втором месте, но теперь отставание от «Баварии» составляет уже семь очков.

    Но в целом команда Юлиана Нагельсманна очень мощно проводит заключительный отрезок. «Лейпциг» перед встречей с «Баварией» выдал в Бундеслиге отрезок из восьми матчей, в которых одержал семь побед и ни разу не проиграл.

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    • Победная серия «Лейпцига» в гостях составляет четыре матча, общая разница мячей — 10:0.

    Прогноз и ставка

    На «Вердер» в предстоящем матче можно поставить за 7.30, ничью букмекеры предлагают за 4.60, а победу «Лейпцига» — за 1.43.

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    «Лейпциг», как правило, успешно играет против «Вердера». Четыре победы в пяти последних матчах — статистика не даст соврать.

    Предстоящая игра не должна стать исключением. Ставка — победа «Лейпцига» + тотал матча меньше 4,5 за 1.80.

    Также можно рассмотреть ставку на голы «Лейпцига» в обоих таймах за 2.32.

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