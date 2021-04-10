«Лейпциг» сыграет на выезде с «Вердером» в рамках 28-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 10 апреля в Бремене, начало — в 16:30 мск. «Вердер» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вердер»

«Вердер» на этой неделе стал последним полуфиналистом Кубка Германии. В среду «музыканты» одержали победу над «Регенсбургом» со счетом 1:0.

Перед этим же «Вердер» потерпел три поражения кряду в рамках Бундеслиги. Бременский клуб проиграл «Баварии», «Вольфсбургу» и «Штутгарту», пропустив в общей сложности шесть мячей.

Эти неудачи отбросили «Вердер» в турнирной таблице на 13-е место. Расстояние от зоны вылета — семь очков. Не самая критичная ситуация, но расслабляться пока точно рано.

Все прогнозы на Бундеслигу

«Вердер» в девяти предыдущих матчах на своем поле потерпел пять поражений.

«Лейпциг»

Тем временем «Лейпциг» на прошлой неделе проиграл на своем поле «Баварии» (0:1) и упустил шикарный шанс вплотную приблизиться к лидеру.

«Лейпциг» по-прежнему находится на втором месте, но теперь отставание от «Баварии» составляет уже семь очков.

Но в целом команда Юлиана Нагельсманна очень мощно проводит заключительный отрезок. «Лейпциг» перед встречей с «Баварией» выдал в Бундеслиге отрезок из восьми матчей, в которых одержал семь побед и ни разу не проиграл.

Победная серия «Лейпцига» в гостях составляет четыре матча, общая разница мячей — 10:0.

Прогноз и ставка

На «Вердер» в предстоящем матче можно поставить за 7.30, ничью букмекеры предлагают за 4.60, а победу «Лейпцига» — за 1.43.

«Лейпциг», как правило, успешно играет против «Вердера». Четыре победы в пяти последних матчах — статистика не даст соврать.

Предстоящая игра не должна стать исключением. Ставка — победа «Лейпцига» + тотал матча меньше 4,5 за 1.80.

Также можно рассмотреть ставку на голы «Лейпцига» в обоих таймах за 2.32.