ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» — ПСЖОсечка красной машины. Парижане отомстили «Баварии» за прошлогодний финал Федор СмоловСмолов рвется к победам, «Локомотив» — к титулам. «Локо» вышел в полуфинал Кубка России «Реал» — «Ливерпуль»Дежавю в Мадриде. Винисиус наказал «Ливерпуль» за ошибки в обороне
  • 13:24
    • Врачи не нашли наркотиков в крови защитника «Авангарда» Емелина
  • 11:24
    • Старт «Ролан Гаррос» перенесен на неделю
    Все новости спорта

    «Насриды» продолжат дома в ЛЕ играть удачно?

    «Гранада» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 2.40) на футбол, Лига Европы, 8 апреля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Манчестер Юнайтед Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Гренаду Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Гранада» — «Манчестер Юнайтед»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберто Сольдадо
    8 апреля в первом четвертьфинальном поединке Лиги Европы испанская «Гранада» на своем стадионе «Нуэво Лос Карменес» примет английский «Манчестер Юнайтед». Начало — в 22:00 по мск. «Гранада» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 08 Апреля 2021 года
    Гранада
  • Гранада
    •  Гранада 22:00 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 7.25
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 1.53
  • Ставка!
    •

    «Гранада»

    Свой дебютный евросезон «Гранада» начала еще со второго раунда квалификации. На пути к групповому этапу она справилась с албанской «Теутой», грузинским «Локомотивом» и шведским «Мальме».

    В своем квартет с нидерландским ПСВ, греческим АЕКом и кипрской «Омонией» испанский коллектив стал вторым, выиграв три игры при двух мировых исходах и одном фиаско.

    В 1/16 финала «насриды» справились с итальянским «Наполи», выиграв 2:0 дома и проиграв 1:2 в гостях, на следующей стадии они с аналогичным сценарием прошли норвежский «Мольде».

    Все прогнозы на Лигу Европы

    К данному поединку «Гранада» подходит с серией из трех поражений подряд. В своей последней сыгранной игре она дома была разгромлена «Вильярреалом» (0:3) в Примере, где она идет в середине турнирной таблицы.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» начал свою компанию в Лиге чемпионов, заняв там третье место на групповой стадии в компании с ПСЖ, «Лейпцигом» и «Истамбулом ББ».

  • Еще прогноз
  • «Гранада» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 3.26) и ставки

    • В шести поединках самого престижного еврокубка «красные дьяволы» по три раза побеждали и проигрывали, забили в этих поединках 15 голов, а пропустили в свои ворота десять мячей.

  • Джокер Погба и ключевая роль Фреда. «МЮ» показал «Милану», как надо играть в больших матчах
  • Реакция СМИ на ответный матч между «Миланом» и «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы
  • 19/03/2021

    • В 1/16 финала Лиги Европы манкунианцы легко преодолели барьер в лице «Реал Сосьедад», выиграв в Испании со счетом 4:0 и сыграв 0:0 дома. В 1/8 они выбили из борьбы «Милан», закончив дома 1:1 и победив на выезде 1:0.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    Накануне «МЮ» в чемпионате Англии, где он идет вторым с большим отставание от лидера, по-волевому в родных стенах обыграл «Брайтон» (2:1). К слову, за последние четыре игры он выиграл в трех из них и раз уступил.

    Прогноз на «Гранада» — «Манчестер Юнайтед»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «МЮ» — 1.62, победа «Гранады» — 6.20, ничья — 3.85.

    Уж очень неуступчива «Гранада» на своем стадионе, поэтому рекомендуем в этом поединке ставить на непроигрыш хозяев.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.78
  • Прогноз на матч Эванс — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Симон — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Газиантеп — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Нара — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Йени Малатьяспор — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Ред Стар — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.26
  • Прогноз на матч Гранада — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Аякс — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Арсенал — Славия Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Аякс — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.87
  • Экспресс дня 8 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Бавария» — ПСЖ
  • Осечка красной машины. Парижане отомстили «Баварии» за прошлогодний финал
    • 01:58     «Реал» — «Ливерпуль»
  • Дежавю в Мадриде. Винисиус наказал «Ливерпуль» за ошибки в обороне
    • Вчера в 02:22     «Челси» рискует потерять четвертое место
  • Ошибки Тухеля могут стоить «Челси» Лиги чемпионов
    • 00:35 04/04/2021
    Прогноз и ставка на матч «Гранада» — «Манчестер Юнайтед» 08.04.2021 в 22:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.40.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры