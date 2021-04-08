8 апреля в первом четвертьфинальном поединке Лиги Европы испанская «Гранада» на своем стадионе «Нуэво Лос Карменес» примет английский «Манчестер Юнайтед». Начало — в 22:00 по мск. «Гранада» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гранада»

Свой дебютный евросезон «Гранада» начала еще со второго раунда квалификации. На пути к групповому этапу она справилась с албанской «Теутой», грузинским «Локомотивом» и шведским «Мальме».

В своем квартет с нидерландским ПСВ, греческим АЕКом и кипрской «Омонией» испанский коллектив стал вторым, выиграв три игры при двух мировых исходах и одном фиаско.

В 1/16 финала «насриды» справились с итальянским «Наполи», выиграв 2:0 дома и проиграв 1:2 в гостях, на следующей стадии они с аналогичным сценарием прошли норвежский «Мольде».

Все прогнозы на Лигу Европы

К данному поединку «Гранада» подходит с серией из трех поражений подряд. В своей последней сыгранной игре она дома была разгромлена «Вильярреалом» (0:3) в Примере, где она идет в середине турнирной таблицы.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» начал свою компанию в Лиге чемпионов, заняв там третье место на групповой стадии в компании с ПСЖ, «Лейпцигом» и «Истамбулом ББ».

В шести поединках самого престижного еврокубка «красные дьяволы» по три раза побеждали и проигрывали, забили в этих поединках 15 голов, а пропустили в свои ворота десять мячей.

В 1/16 финала Лиги Европы манкунианцы легко преодолели барьер в лице «Реал Сосьедад», выиграв в Испании со счетом 4:0 и сыграв 0:0 дома. В 1/8 они выбили из борьбы «Милан», закончив дома 1:1 и победив на выезде 1:0.

Накануне «МЮ» в чемпионате Англии, где он идет вторым с большим отставание от лидера, по-волевому в родных стенах обыграл «Брайтон» (2:1). К слову, за последние четыре игры он выиграл в трех из них и раз уступил.

Прогноз на «Гранада» — «Манчестер Юнайтед»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «МЮ» — 1.62, победа «Гранады» — 6.20, ничья — 3.85.

Уж очень неуступчива «Гранада» на своем стадионе, поэтому рекомендуем в этом поединке ставить на непроигрыш хозяев.