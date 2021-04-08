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    «Гранада» шокирует «Манчестер Юнайтед»?

    «Гранада» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 3.26) и ставки на 1/4 финала Лиги Европы 8 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Гранада» — «Манчестер Юнайтед»
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    «Гранада» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 22:00 мск. «Гранада» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 08 Апреля 2021 года
    Гранада
  • Гранада
    •  Гранада 22:00 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.70
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  • 1.60
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    «Гранада»

    Выход «Гранады» в четвертьфинал стал одной из главных неожиданностей текущего розыгрыша Лиги Европы.

    И успех испанского клуба вряд ли можно назвать случайностью. В 1/16 финала «Гранада» по сумме двух матчей выиграла у «Наполи». После домашней победы со счетом 2:0 испанцы уступили в гостях 1:2, но прошли дальше благодаря выездному голу.

    А дальше по точно такому же сценарию «Гранада» обыграла норвежский «Мольде» — 2:0 дома и 1:2 в гостях.

    В текущем сезоне «Гранада» в шести домашних матчах в рамках Лиги Европы (с учетом квалификации и группового этапа) потерпела только одно поражение и пропустила лишь два мяча.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» на предыдущей стадии Лиги Европы прошел «Милан». Кое-как сыграв с итальянцами вничью на «Олд Траффорд», «красные дьяволы» одержали победу в ответном матче со счетом 1:0 благодаря голу Поля Погба.

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  • 05/04/2021

    • С «Реал Сосьедадом» команде Оле-Гуннара Сульшера было намного проще. Все вопросы были закрыты уже после первого матча, который завершился в пользу «МЮ» со счетом 4:0. На «Олд Траффорд» встреча завершилась вничью 0:0.

    Четыре из девяти предыдущих матчей «МЮ» завершились вничью, в трех случаях со счетом 0:0.

    Половина из 12-ти последних матчей «МЮ» на выезде завершились вничью.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры склоняются к тому, что в этой игре не будет много будет много забитых мячей. На тотал больше 2,5 можно поставить за 2.14.

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    Матчи с участием «МЮ» в последнее время действительно стали довольно специфическим зрелищем. Но в данном случае лучше отталкиваться от «Гранады». Домашний матч — это главный шанс испанцев зацепиться за путевку в полуфинал.

    У «Реал Сосьедада» не получилось удивить «МЮ», но сейчас английский топ-клуб выглядит не таким сконцентрированным, поэтому можно рискнуть.

    Ставка — тотал «Гранады» больше 1,0 за 3.26.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Гранады» в первом тайме больше 0,5 за 3.15.

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