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    Команды снова выдадут низовую встречу?

    «Тобол» — «Астана». Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, чемпионат Казахстана, 5 апреля 2021 года

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    «Тобол» — «Астана»
    В понедельник, 5 апреля, в третьем туре чемпионата Казахстана по футболу «Тобол» в Костанае сыграет с «Астаной». Поединок начнется в 16:00 по мск. «Тобол» — «Астана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Тобол»

    «Тобол» прошлый сезон завершил на втором мест, набрав в 20 играх 38 очков. От первой строки он отстал на семь пунктов, а третью позицию опередил всего на два балла.

    Коллектив из Костаная вышел победителем из 12 встреч, шесть раз был повержен и дважды расписывал мировые со своими оппонентами, забить удалось 26 мячей, пропустил он на десять голов меньше.

    Новый сезон «желто-зеленые» начали с Суперкубка Казахстана, который в итоге и выиграли. На полуфинальной стадии они по пенальти справились с чемпионом «Кайратом» (3:3, пен, 4:2), а в финале переиграли «Астану» также в серии 11-метровых ударов (1:1, пен. 5:4).

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    Чемпионат «Тобол» начал с домашней виктории над «Акжайыком» (2:0), а во втором туре поделил очки на выезде с «Актобе», сыграв 1:1.

    «Астана»

    6-кратный чемпион Казахстана в прошлом сезоне финишировал только на третьем месте в турнирной таблице, отстав аж на девять баллов от победителя турнира «Кайрата».

    В 20 проведенных встречах минувшего первенства «Астана» добилась 11 побед, три раза сыграла вничью и потерпела шесть поражений, разница мячей в этих играх составила 32:21.

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    • «Столичные» стартовали с Суперкубка страны, где сперва на полуфинальной стадии обыграли 2:0 карагандинский «Шахтер», а в финале уступили по пенальти своему предстоящему противнику (1:1, пен. 4:5).

    В первом туре чемпионата «Астана» не справилась с дебютантом «Тураном» (2:2), а затем в родных стенах одолела «Каспий» из Актау, победив со счетом 2:0.

    В прошлом чемпионате Казахстана эти клубы обменялись домашними викториями — 2:0 0:1.

    Прогноз и ставка на «Тобол» — «Астана»

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Астаны» предлагают — 2.34.

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    На викторию «Тобола» дают — 2.87, ничья оценена — в 3.46.

    За последние 12 очных встреч эти коллективы в 11 случаях выдали низовой матч. Прогнозируем, что и на этот раз встреча на принесет более двух забитых мячей. Наша ставка — ТМ 2,5.

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