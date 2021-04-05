«Тобол»
«Тобол» прошлый сезон завершил на втором мест, набрав в 20 играх 38 очков. От первой строки он отстал на семь пунктов, а третью позицию опередил всего на два балла.
Коллектив из Костаная вышел победителем из 12 встреч, шесть раз был повержен и дважды расписывал мировые со своими оппонентами, забить удалось 26 мячей, пропустил он на десять голов меньше.
Новый сезон «желто-зеленые» начали с Суперкубка Казахстана, который в итоге и выиграли. На полуфинальной стадии они по пенальти справились с чемпионом «Кайратом» (3:3, пен, 4:2), а в финале переиграли «Астану» также в серии 11-метровых ударов (1:1, пен. 5:4).
Чемпионат «Тобол» начал с домашней виктории над «Акжайыком» (2:0), а во втором туре поделил очки на выезде с «Актобе», сыграв 1:1.
«Астана»
6-кратный чемпион Казахстана в прошлом сезоне финишировал только на третьем месте в турнирной таблице, отстав аж на девять баллов от победителя турнира «Кайрата».
В 20 проведенных встречах минувшего первенства «Астана» добилась 11 побед, три раза сыграла вничью и потерпела шесть поражений, разница мячей в этих играх составила 32:21.
«Столичные» стартовали с Суперкубка страны, где сперва на полуфинальной стадии обыграли 2:0 карагандинский «Шахтер», а в финале уступили по пенальти своему предстоящему противнику (1:1, пен. 4:5).
В первом туре чемпионата «Астана» не справилась с дебютантом «Тураном» (2:2), а затем в родных стенах одолела «Каспий» из Актау, победив со счетом 2:0.
В прошлом чемпионате Казахстана эти клубы обменялись домашними викториями — 2:0 0:1.
Прогноз и ставка на «Тобол» — «Астана»
В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Астаны» предлагают — 2.34.
На викторию «Тобола» дают — 2.87, ничья оценена — в 3.46.
За последние 12 очных встреч эти коллективы в 11 случаях выдали низовой матч. Прогнозируем, что и на этот раз встреча на принесет более двух забитых мячей. Наша ставка — ТМ 2,5.