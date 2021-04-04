«Александрия»
«Александрия» борется за попадание в пятерку лучших команд Украины. Владимир Шаран нынешний сезон посвятил перестройке команды в виде омоложения.
В минувшем туре «Александрия» выступила провально. Команда минимально уступила в крайне принципиальном матче с земляками из «Ингульца» (1:0).
Сейчас александрийцы находятся на крайне низком для себя 7 месте в турнирной таблице УПЛ. Причем в 19 матчах команда Шарана настреляла лишь 26 мячей.
Поединки против киевлян для «Александрии» особо не даются. Разве что иногда команда может отобрать очки у фаворита, что случилось еще в минувшем сезоне (2:2).
«Динамо» Киев
Киевляне на всех парах несутся к вожделенному чемпионскому титулу. Гандикап от главного конкурента «Шахтера» составляет 7 очков, но пока рано говорить об окончании интриги в УПЛ.
«Динамо» К еще ведь предстоит провести очную встречу с «горняками». Да и календарь у подопечных Мирчи Луческу уж больно суров, включая отчетный поединок.
«Динамо» К в минувшем туре по всем статьям переиграло львовский «Рух» (3:0). Причем все три гола сделали игроки, вышедшие на замену: Александр Караваев оформил дубль, еще один гол добавил Сидклей.
Несомненно, гостям будет сложнее из-за загруженности игроков в сборных. Между тем, класс киевлян все же должен сказаться.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» К за 1.58, на ничью за 4.03, а на «Александрию» — за 5.24
Хозяева постараются дать бой фавориту, но без лидера полузащиты Кирилла Ковальца и ведущего центрбека Каспарса Дубры сделать это будет непросто.
Динамовцы отлично атакуют, и уверенно несутся к чемпионскому титулу.
Киевляне частенько испытывают трудности в преодолении александрийской обороны, однако на сей раз должны, во что бы то ни стало, добыть три очка. Наши прогноз и ставка — Фора «Динамо» К -0.75 с коэффициентом 1.69