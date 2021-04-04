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    Динамовцы продолжат победный марш?

    «Александрия» — «Динамо» Киев. Прогноз, ставка (к. 1.69) на футбол, УПЛ, 4 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Александрия» — «Динамо» Киев
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    Виктор Цыганков
    «Александрия» сыграет на своем поле с «Динамо» К в рамках 20-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 4 апреля, начало — в 19:30 мск. «Александрия» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 04 Апреля 2021 года
    Александрия
  • Александрия
    •  Александрия 19:30 Динамо К Динамо К
  • Киев
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.90
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 1.70
  • Ставка!
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    «Александрия»

    «Александрия» борется за попадание в пятерку лучших команд Украины. Владимир Шаран нынешний сезон посвятил перестройке команды в виде омоложения.

    В минувшем туре «Александрия» выступила провально. Команда минимально уступила в крайне принципиальном матче с земляками из «Ингульца» (1:0).

    Сейчас александрийцы находятся на крайне низком для себя 7 месте в турнирной таблице УПЛ. Причем в 19 матчах команда Шарана настреляла лишь 26 мячей.

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    Поединки против киевлян для «Александрии» особо не даются. Разве что иногда команда может отобрать очки у фаворита, что случилось еще в минувшем сезоне (2:2).

    «Динамо» Киев

    Киевляне на всех парах несутся к вожделенному чемпионскому титулу. Гандикап от главного конкурента «Шахтера» составляет 7 очков, но пока рано говорить об окончании интриги в УПЛ.

    «Динамо» К еще ведь предстоит провести очную встречу с «горняками». Да и календарь у подопечных Мирчи Луческу уж больно суров, включая отчетный поединок.

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  • 29/03/2021

    • «Динамо» К в минувшем туре по всем статьям переиграло львовский «Рух» (3:0). Причем все три гола сделали игроки, вышедшие на замену: Александр Караваев оформил дубль, еще один гол добавил Сидклей.

    Несомненно, гостям будет сложнее из-за загруженности игроков в сборных. Между тем, класс киевлян все же должен сказаться.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» К за 1.58, на ничью за 4.03, а на «Александрию» — за 5.24

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    Хозяева постараются дать бой фавориту, но без лидера полузащиты Кирилла Ковальца и ведущего центрбека Каспарса Дубры сделать это будет непросто.

    Динамовцы отлично атакуют, и уверенно несутся к чемпионскому титулу.

    Киевляне частенько испытывают трудности в преодолении александрийской обороны, однако на сей раз должны, во что бы то ни стало, добыть три очка. Наши прогноз и ставка — Фора «Динамо» К -0.75 с коэффициентом 1.69

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