«Александрия» сыграет на своем поле с «Динамо» К в рамках 20-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 4 апреля, начало — в 19:30 мск. «Александрия» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Александрия»

«Александрия» борется за попадание в пятерку лучших команд Украины. Владимир Шаран нынешний сезон посвятил перестройке команды в виде омоложения.

В минувшем туре «Александрия» выступила провально. Команда минимально уступила в крайне принципиальном матче с земляками из «Ингульца» (1:0).

Сейчас александрийцы находятся на крайне низком для себя 7 месте в турнирной таблице УПЛ. Причем в 19 матчах команда Шарана настреляла лишь 26 мячей.

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Поединки против киевлян для «Александрии» особо не даются. Разве что иногда команда может отобрать очки у фаворита, что случилось еще в минувшем сезоне (2:2).

«Динамо» Киев

Киевляне на всех парах несутся к вожделенному чемпионскому титулу. Гандикап от главного конкурента «Шахтера» составляет 7 очков, но пока рано говорить об окончании интриги в УПЛ.

«Динамо» К еще ведь предстоит провести очную встречу с «горняками». Да и календарь у подопечных Мирчи Луческу уж больно суров, включая отчетный поединок.

«Динамо» К в минувшем туре по всем статьям переиграло львовский «Рух» (3:0). Причем все три гола сделали игроки, вышедшие на замену: Александр Караваев оформил дубль, еще один гол добавил Сидклей.

Несомненно, гостям будет сложнее из-за загруженности игроков в сборных. Между тем, класс киевлян все же должен сказаться.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» К за 1.58, на ничью за 4.03, а на «Александрию» — за 5.24

Хозяева постараются дать бой фавориту, но без лидера полузащиты Кирилла Ковальца и ведущего центрбека Каспарса Дубры сделать это будет непросто.

Динамовцы отлично атакуют, и уверенно несутся к чемпионскому титулу.

Киевляне частенько испытывают трудности в преодолении александрийской обороны, однако на сей раз должны, во что бы то ни стало, добыть три очка. Наши прогноз и ставка — Фора «Динамо» К -0.75 с коэффициентом 1.69