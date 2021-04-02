«Леванте» сыграет на своем поле против «Уэски» в рамках 29-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 21:45 мск. «Леванте» — «Уэска»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Леванте»

За десять туров до завершения чемпионата «Леванте» практически обезопасил себя от вылета. На данный момент клуб из Валенсии занимает в таблице десятое место, отрыв от опасной зоны составляет 12 очков.

Ранее в марте «Леванте» потерпел поражения от «Реал Сосьедада» и «Бетиса» — в обоих случаях на выезде. А еще в одном матче команда Пако Лопеса выиграла на своем поле у «Валенсии».

Интересно также, что в текущем сезоне «Леванте» проиграл дома лишь два матча. Во всех же остальных встречах на родном стадионе команда обязательно набирала очки и забивала хотя бы один мяч.

Все прогнозы на футбол

Четыре из шести последних домашних матчей «Леванте» завершились вничью.

«Уэска»

Тем временем «Уэска» по-прежнему находится на последнем месте. В активе гостей пока что 21 очко. Но расстояние до спасительной 17-й строчке нельзя назвать критичным — всего лишь четыре очка.

В пяти последних матчах «Уэске» удалось набрать пять очков. Аутсайдер одержал победу над «Гранадой» и сыграл вничью с «Эйбаром» и «Осасуной».

Кроме того, можно вспомнить матч против «Сельты», который завершился с невероятным счетом 3:4.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Шесть из 14 гостевых матчей «Уэски» завершились вничью.

Прогноз и ставка

На «Леванте» можно поставить за 2.28, ничью букмекеры предлагают за 3.48, а победу «Уэски» — за 3.20.

Несмотря на то, что команды находятся в таблице на приличном расстоянии, «Леванте» все равно сложно назвать явным фаворитом. Это Испания, здесь даже аутсайдера можно ожидать чего угодно.

И самый главный аргумент: «Леванте» уже слегка расслабился, задача на сезон решениа, тогда как «Уэска» максимально мотивирована, ближайшие матчи станут для нее ключевыми.

Ставка — победа «Уэски» или ничья + тотал матча меньше 3,5 за 2.15.