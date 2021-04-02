«Леванте»
За десять туров до завершения чемпионата «Леванте» практически обезопасил себя от вылета. На данный момент клуб из Валенсии занимает в таблице десятое место, отрыв от опасной зоны составляет 12 очков.
Ранее в марте «Леванте» потерпел поражения от «Реал Сосьедада» и «Бетиса» — в обоих случаях на выезде. А еще в одном матче команда Пако Лопеса выиграла на своем поле у «Валенсии».
Интересно также, что в текущем сезоне «Леванте» проиграл дома лишь два матча. Во всех же остальных встречах на родном стадионе команда обязательно набирала очки и забивала хотя бы один мяч.
Четыре из шести последних домашних матчей «Леванте» завершились вничью.
«Уэска»
Тем временем «Уэска» по-прежнему находится на последнем месте. В активе гостей пока что 21 очко. Но расстояние до спасительной 17-й строчке нельзя назвать критичным — всего лишь четыре очка.
В пяти последних матчах «Уэске» удалось набрать пять очков. Аутсайдер одержал победу над «Гранадой» и сыграл вничью с «Эйбаром» и «Осасуной».
Кроме того, можно вспомнить матч против «Сельты», который завершился с невероятным счетом 3:4.
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Шесть из 14 гостевых матчей «Уэски» завершились вничью.
Прогноз и ставка
На «Леванте» можно поставить за 2.28, ничью букмекеры предлагают за 3.48, а победу «Уэски» — за 3.20.
Несмотря на то, что команды находятся в таблице на приличном расстоянии, «Леванте» все равно сложно назвать явным фаворитом. Это Испания, здесь даже аутсайдера можно ожидать чего угодно.
И самый главный аргумент: «Леванте» уже слегка расслабился, задача на сезон решениа, тогда как «Уэска» максимально мотивирована, ближайшие матчи станут для нее ключевыми.
Ставка — победа «Уэски» или ничья + тотал матча меньше 3,5 за 2.15.