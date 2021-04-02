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    Сможет ли «Уэска» набрать очки на поле «Леванте»?

    «Леванте» — «Уэска». Прогноз (к. 2.15) и ставки на чемпионат Испании по футболу 2 апреля 2021 года

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    «Уэска» набрала пять очков в пяти предыдущих матчах Ла Лиги
    «Леванте» сыграет на своем поле против «Уэски» в рамках 29-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 21:45 мск. «Леванте» — «Уэска»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 02 Апреля 2021 года
    Леванте
  • Валенсия
    •  Леванте 22:00 Уэска Уэска
  • Испания. Примера
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 3.35
  • Ставка!
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    «Леванте»

    За десять туров до завершения чемпионата «Леванте» практически обезопасил себя от вылета. На данный момент клуб из Валенсии занимает в таблице десятое место, отрыв от опасной зоны составляет 12 очков.

    Ранее в марте «Леванте» потерпел поражения от «Реал Сосьедада» и «Бетиса» — в обоих случаях на выезде. А еще в одном матче команда Пако Лопеса выиграла на своем поле у «Валенсии».

    Интересно также, что в текущем сезоне «Леванте» проиграл дома лишь два матча. Во всех же остальных встречах на родном стадионе команда обязательно набирала очки и забивала хотя бы один мяч.

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    Четыре из шести последних домашних матчей «Леванте» завершились вничью.

    «Уэска»

    Тем временем «Уэска» по-прежнему находится на последнем месте. В активе гостей пока что 21 очко. Но расстояние до спасительной 17-й строчке нельзя назвать критичным — всего лишь четыре очка.

    В пяти последних матчах «Уэске» удалось набрать пять очков. Аутсайдер одержал победу над «Гранадой» и сыграл вничью с «Эйбаром» и «Осасуной».

    Кроме того, можно вспомнить матч против «Сельты», который завершился с невероятным счетом 3:4.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Шесть из 14 гостевых матчей «Уэски» завершились вничью.

    Прогноз и ставка

    На «Леванте» можно поставить за 2.28, ничью букмекеры предлагают за 3.48, а победу «Уэски» — за 3.20.

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    Несмотря на то, что команды находятся в таблице на приличном расстоянии, «Леванте» все равно сложно назвать явным фаворитом. Это Испания, здесь даже аутсайдера можно ожидать чего угодно.

    И самый главный аргумент: «Леванте» уже слегка расслабился, задача на сезон решениа, тогда как «Уэска» максимально мотивирована, ближайшие матчи станут для нее ключевыми.

    Ставка — победа «Уэски» или ничья + тотал матча меньше 3,5 за 2.15.

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