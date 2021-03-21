21 марта в Лондоне на «Олимпийском стадионе» «Вест Хэм» сыграет с «Арсеналом» в 29-м туре английской Премьер-лиги. Поединок начнется в 18:00 по мск. «Вест Хэм» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» в этом сезоне претендует на билет в Лигу чемпионов. Сейчас с 48 очками идет пятым в турнирной таблице АПЛ, но в случае успеха в этой игре сравняется по очкам с «Челси».

В отрезке последних семи встреч чемпионата страны «молотки» теряли очки в трех случаях, и всегда на выезде. Они уступили манчестерским командам (1:2 и 0:1), а также сыграли вничью с «Фулхэмом» (0:0).

В четырех других поединках коллектив неизменно побеждал. На своей арене он одержал три виктории, пропустив в них всего один гол при семи забитых, а в гостях справился с «Астон Виллой» — 3:1.

Все прогнозы на футбол

На своем поле в текущем чемпионате «Вест Хэм»добыл 27 баллов из 48. Команда выиграла восемь раз, а также по три раза играла вничью и проигрывала, разница мячей — 23:15.

«Арсенал»

«Арсенал» с 41 баллом в турнирной таблице АПЛ идет только на десятом месте, отставая аж на семь баллов от пятой еврокубковой позиции.

К данной игре «канониры» подходят после домашнего поражения от греческого «Олимпиакоса» (0:1) в 1/8 финала Лиги Европы. Однако они пробились в четвертьфинал, так как победили в гостях 3:1.

В своей последней встрече чемпионата страны в дерби одолел «Тоттенхэм» (2:1) на своем стадионе, а перед этим на выезде сыграл 1:1 с «Бернли» и переиграл «Лестер» (3:1) на его арене.

Вне родных стен «Арсенал» в текущем розыгрыше АПЛ заработал 20 баллов из 41. Он добился шести викторий, столько же раз проиграл и два раза делил очки с оппонентами, разница мячей — 19:14.

В первом круге «Арсенал» на своей арене обыграл «Вест Хэм» со счетом 2:1, а в прошлом сезоне «канониры» выиграли дважды — 1:0 и 3:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Арсенала» предлагают — 2.60.

На викторию «Вест Хэм» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.54.

Так как обе команды в последнее время редко когда уходят с поля без забитого мяча, тот и от данной встречи вполне можно ожидать обоюдный обмен голами. Наш прогноз и ставка на эту игру — обе забьют: да.