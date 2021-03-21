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    Ставим на обмен голами в дерби Лондона

    «Вест Хэм» — «Арсенал». Прогноз и ставка (к. 1.75) на футбол, чемпионат Англии, 21 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Арсенал»
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    Джесси Лингард
    21 марта в Лондоне на «Олимпийском стадионе» «Вест Хэм» сыграет с «Арсеналом» в 29-м туре английской Премьер-лиги. Поединок начнется в 18:00 по мск. «Вест Хэм» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 21 Марта 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 3.50
  • 2
  • 2.50
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    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» в этом сезоне претендует на билет в Лигу чемпионов. Сейчас с 48 очками идет пятым в турнирной таблице АПЛ, но в случае успеха в этой игре сравняется по очкам с «Челси».

    В отрезке последних семи встреч чемпионата страны «молотки» теряли очки в трех случаях, и всегда на выезде. Они уступили манчестерским командам (1:2 и 0:1), а также сыграли вничью с «Фулхэмом» (0:0).

    В четырех других поединках коллектив неизменно побеждал. На своей арене он одержал три виктории, пропустив в них всего один гол при семи забитых, а в гостях справился с «Астон Виллой» — 3:1.

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    На своем поле в текущем чемпионате «Вест Хэм»добыл 27 баллов из 48. Команда выиграла восемь раз, а также по три раза играла вничью и проигрывала, разница мячей — 23:15.

    «Арсенал»

    «Арсенал» с 41 баллом в турнирной таблице АПЛ идет только на десятом месте, отставая аж на семь баллов от пятой еврокубковой позиции.

    К данной игре «канониры» подходят после домашнего поражения от греческого «Олимпиакоса» (0:1) в 1/8 финала Лиги Европы. Однако они пробились в четвертьфинал, так как победили в гостях 3:1.

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  • 15/03/2021

    • В своей последней встрече чемпионата страны в дерби одолел «Тоттенхэм» (2:1) на своем стадионе, а перед этим на выезде сыграл 1:1 с «Бернли» и переиграл «Лестер» (3:1) на его арене.

    Вне родных стен «Арсенал» в текущем розыгрыше АПЛ заработал 20 баллов из 41. Он добился шести викторий, столько же раз проиграл и два раза делил очки с оппонентами, разница мячей — 19:14.

    В первом круге «Арсенал» на своей арене обыграл «Вест Хэм» со счетом 2:1, а в прошлом сезоне «канониры» выиграли дважды — 1:0 и 3:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Арсенала» предлагают — 2.60.

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    На викторию «Вест Хэм» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.54.

    Так как обе команды в последнее время редко когда уходят с поля без забитого мяча, тот и от данной встречи вполне можно ожидать обоюдный обмен голами. Наш прогноз и ставка на эту игру — обе забьют: да.

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