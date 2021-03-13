ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппС таким «Ливерпулем» бороться сложно. «Красные» не снижают уровень в ЛЧ Футболисты «Манчестер Юнайтед»ЛЕ. «Милан» избежал поражения на «Олд Траффорд», «Рома» разгромила «Шахтер» ПСЖ — «Барселона»Чуда не случилось. Месси вылетел из Лиги чемпионов вслед за Роналду
    Все новости спорта

    Прервет ли «Реал» свою ничейную серию?

    «Реал» — «Эльче». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, Примера, 13 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Реал Мадрид Прогнозы на Эльче Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Реал» — «Эльче»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Реал» занимает третье место
    «Реал» сыграет на своем поле с «Эльче» в рамках 27-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 13 марта, начало — в 18:15 мск. «Реал» — «Эльче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Реал»

    «Реал» шикарно провел февраль, выдав серию из пяти побед. Благодаря этому отставание королевского клуба от «Атлетико» теперь составляет восемь очков.

    Любопытно, что только в одном из семи предыдущих матчей «Реала» было забито больше двух мячей. Мадридцы стали невероятно прагматичными.

    В основном, команда Зинедина Зидана забивает 1-2 мяча, больше крайне редко. В семи последних поединках она не знает поражений.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Тем не менее, в двух прошлых матчах «Сливочные» сыграли вничью 1:1. Из-за этого их на два очка опередила «Барселона», подвинув на вторую строчку.

    «Эльче»

    Хозяева находятся совсем рядом с зоной вылетой — 17 место, 24 очка. Отрыв от нее составляет два очка, поэтому риски понизиться в классе остаются.

    В трех прошлых турах «Эльче» проиграл «Барселоне» 0:3 и уступил «Гранаде» 1:2. Это было после победы над «Эйбаром» (1:0) — единственной победой за февраль.

  • Тактический провал Зидана. Без Бензема нет блеска в атаке
  • «Реал» потерял очки в домашнем матче с «Сосьедадом»
  • 02/03/2021

    • При этом до нее коллектив не знал побед в семи поединках во всех турнирах при двух ничьих.

    И все же, к грядущему матчу он подходит в неплохом настроении после сенсационной победы в прошлом туре над «Севильей» (2:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,20.

    100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    Успех гостей оценивается в 15,00, ничья — в 6,50.

    Наши прогноз и ставка — «Реал» выиграет, и в матче будет забито меньше 2,5 голов за 2,30.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.68
  • Прогноз на матч Даллас — Чикаго
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Барыс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Лацио — Кротоне
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Медведев — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Химки — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Истанбул — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.68
  • Экспресс дня 12 февраля
  • Сегодня в 21:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Аугсбург — Боруссия Менхенгладбах
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.64
  • Прогноз на матч Аталанта — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.60
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Реймс — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Леванте — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Сарагоса
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Спартак» — «Краснодар»
  • Обломали рога. «Спартак» вернул старую схему и смял «Краснодар»
    • 02:17 08/03/2021     Криштиану Роналду
  • Ошибка Роналду и провал Пирло. «Порту» заслуженно отобрал у «Юве» путевку в четвертьфинал
    • 14:48 10/03/2021     Юссеф Эн-Несири
  • Трансферный дайджест. 2-8 марта
    • 20:56 08/03/2021
    Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Эльче» 13.03.2021 в 18:15. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.30.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры