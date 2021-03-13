«Реал» сыграет на своем поле с «Эльче» в рамках 27-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 13 марта, начало — в 18:15 мск. «Реал» — «Эльче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал»

«Реал» шикарно провел февраль, выдав серию из пяти побед. Благодаря этому отставание королевского клуба от «Атлетико» теперь составляет восемь очков.

Любопытно, что только в одном из семи предыдущих матчей «Реала» было забито больше двух мячей. Мадридцы стали невероятно прагматичными.

В основном, команда Зинедина Зидана забивает 1-2 мяча, больше крайне редко. В семи последних поединках она не знает поражений.

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Тем не менее, в двух прошлых матчах «Сливочные» сыграли вничью 1:1. Из-за этого их на два очка опередила «Барселона», подвинув на вторую строчку.

«Эльче»

Хозяева находятся совсем рядом с зоной вылетой — 17 место, 24 очка. Отрыв от нее составляет два очка, поэтому риски понизиться в классе остаются.

В трех прошлых турах «Эльче» проиграл «Барселоне» 0:3 и уступил «Гранаде» 1:2. Это было после победы над «Эйбаром» (1:0) — единственной победой за февраль.

При этом до нее коллектив не знал побед в семи поединках во всех турнирах при двух ничьих.

И все же, к грядущему матчу он подходит в неплохом настроении после сенсационной победы в прошлом туре над «Севильей» (2:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,20.

Успех гостей оценивается в 15,00, ничья — в 6,50.

Наши прогноз и ставка — «Реал» выиграет, и в матче будет забито меньше 2,5 голов за 2,30.