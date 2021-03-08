В понедельник, 8 марта, в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» на своем стадионе сыграет с «Лидсом». Поединок начнется в 23:00 по мск. «Вест Хэм» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» в прошлом туре проиграл на выезде «Манчестеру Сити» со счетом 1:2. Из-за этого поражения он опустились на шестую строчку в турнирной таблице АПЛ, однако от зоны Лиги чемпионов команду отделяет всего лишь два очка.

Фиаско от «горожан» «молотобойцы» перервали свою 4-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате страны, где они три встречи выиграли и один поединок свели вничью.

Мировая была в дерби с «Фулхэмом» (0:0) на выезде, а одолеть лондонцы смогли в родных стенах «Шеффилд Юнайтед» (3:0) и «Тоттенхэм» (2:1), а также в гостях «Астон Виллу» (3:1).

Все прогнозы на футбол

На своей арене «Вест Хэм» набрал 24 балла из 45 общих. Клуб из столицы Англии добыл семь викторий и по три раза играл вничью и уступал, разница забитых и пропущенных составляет в них 21:15.

«Лидс»

«Лидс» находится в середине турнирной таблицы Премьер-лиги, уже ни на что не претендуя в этом сезоне. У коллектива на счету 35 баллов и 11 строка.

«Павлины» не отличаются стабильностью в этом сезоне. Так, за пять минувших встреч первенства они чередовали победные результаты с поражениями, выиграв за это отрезок дважды при трех фиаско.

В своей последней проведенной игре «белые» в родных стенах были повержены «Астон Виллой» со счетом 0:1, а туром ранее дома разгромили «Саутгемптон» (3:0). Отметим, что у них сейчас 18-матчевая безничейная серия.

На выезде «Лидс» набрал 18 баллов из 35 общих. Команда выиграла в шести поединках и семь раз терпела фиаско, разница забитых и пропущенных — 24:27.

Игра первого круга принесла «Вест Хэму» выездную победу над «Лидсом» со счетом 2:1

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вест Хэм» предлагают — 1.70.

На викторию «Лидса» дают — 3.62, ничья оценена — в 3.74.

Ожидаем, что в данном поединке прервется бескомпромиссная серия «Лидса». Наш прогноз и ставка на эту игру — ничья.