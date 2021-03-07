В воскресенье, 7 марта, в рамках 21-го тура РПЛ «Спартак» будет принимать «Краснодар». Игра пройдет на стадионе «Открытие Арена», начало — в 19:00 по мск. «Спартак» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

Красно-белые в зимний перерыв усилились полузащитником ПСВ Йорритом Хендриксом и вернули Квинси Промеса. Покинули команду Александр Кокорин и Максим Глушенков.

«Спартак» провел на сборах лишь три контрольных матча. Красно-белые выиграли у «Пахтакора» (2:1), солигорского «Шахтера» (2:1) и «Риги» (4:0).

«Спартак» возобновил сезон вылетом из Кубка России, проиграв в гостевом матче 1/8 финала столичному «Динамо» (0:2). Затем в матче РПЛ красно-белые дома проиграли «Рубину» (0:2).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 20 туров чемпионата России «Спартак» с 35 очками на 4-м месте, отставая от «Зенита» на 7 баллов. Разница мячей 33-23, по 8 голов забили Понсе и Ларссон.

«Краснодар»

На зимних сборах провели семь контрольных матчей, одержав четыре победы, дважды сыграв вничью и потерпев поражение от «Локомотива» со счетом 0:4.

«Краснодар» возобновил сезон, уступив дома загребскому «Динамо» (2:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, после чего «быки» вылетели из Кубка России, проиграв «Сочи» (1:2).

В ответном матче ЛЕ «Краснодар» проиграл «Динамо» в Загребе со счетом 0:1, а затем в матче РПЛ дома спасся от поражения в матче с «Уралом» (2:2).

После 20 туров РПЛ «Краснодар» с 31 очком на 8-м месте. Разница мячей 37-21. Маркус Берг забил 9 голов, еще 7 у Реми Кабелла.

Прогноз

На победу «Спартак» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.48, на ничью в основное время — 3.35, а на победу «Краснодар» — 2.95.

В первом круге «Спартак» победил в гостях со счетом 3:1. В прошлом сезоне «Краснодар» победил дома со счетом 2:1 и на выезде со счетом 1:0.

«Быки» в 5 последних матчах на «Открытие Арене» трижды проиграли и один раз сыграли вничью. Прогнозируем что «Спартак» не проиграет.

Матч может быть результативным. Интересен вариант для ставок «Обе забьют» за 1.65.