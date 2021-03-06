В субботу, 6 марта, в 28-м туре испанской Сегунды «Леганес» на своем стадионе «Бутарка» сыграет с «Кастельоном». Поединок начнется в 20:15 по мск. «Леганес» — «Кастельон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Леганес»

«Леганес» с 49 очками после 27 проведенных встреч разместился на четвертой строке в турнирной таблице второго по рангу дивизиона Испании, уступая четыре пункта второму месту.

В своей последней проведенной игре первенства «огурцы» проиграли на выезде «Картахене» со счетом 0:1, тем самым прервав свою на тот момент 5-матчевую победную серию.

В этот период «зелено-белым» удалось обыграть на выезде «Жирону» (2:0), а также в родных стенах «Луго» (3:2), «Альбасете» (3:1), «Альмерию» (2:1) и «Тенерифе» (1:0).

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«Леганес» сильно проводит домашние поединки. За 14 игр он одержал 12 викторий и дважды уступал. Разница забитых и пропущенных составляет в них 21:8.

«Кастельон»

«Кастельон» сейчас находится в зоне вылета, на 21 строке в турнирной таблице. У коллектива на счету 25 баллов, но отставание от безопасной строки составляет всего два пункта.

В минувшем туре «ушастые» в родных стенах нанесли поражение «Лас-Пальмасу» со счетом 4:0. Этой викторией они прервали свою 4-матчевую серию состоящую только из фиаско.

Так, в этот период левантийцы на своей арене были слабей «Мирандеса» (0:1) и «Фуэнлабрады» (1:2), а также вне родных стен были повержены «Альмерией» (1:3) и «Жироной» (1:2).

В гостях «Кастельон» заработал всего лишь семь баллов, победив только раз при четырех мировых исходах и восьми поражениях, разница забитых и пропущенных — 11:24.

В первом круге «Кастельон» дома взял верх над «Леганесом» — 2:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Леганеса» предлагают — 1.67.

На викторию «Кастельона» дают — 5.90, ничья оценена — в 3.64.

Превосходно выступающий на своей арене «Леганес» не должен иметь проблем с командой идущей на вылет. Наш прогноз и ставка на эту игру — П1.