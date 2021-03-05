5 марта на стадионе «Месталья» «Валенсия» примет «Вильярреал» в стартовой игре 26-го тура испанской Примеры. Поединок начнется в 23:00 по мск. «Валенсия» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Валенсия»

После 25 проведенных туров «Валенсия» находится на 14 месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея на своем счету 27 очков, что на пять больше, чем у команды из зоны вылета.

В отрезке последних пяти проведенных встреч первенства принесли «летучим мышам» семь баллов. Обе домашние игры в этот период они выиграли, одолев 1:0 «Эльче» и 2:0 «Сельту».

В гостях же «оранжевые» в этих поединках заработали только балл, сыграв 1:1 в Бильбао с «Атлетиком». В двух других играх они проиграли — 0:2 в Мадриде «Реалу» и 0:3 «Хетафе» в минувшем туре Примеры.

Все прогнозы на футбол

На своей арене «Валенсия» в этом чемпионате заработала 17 очков из 27. Левантийский коллектив выиграл четыре игры, трижды уступил и пять раз сыграл вничью, разница мячей — 18:14.

«Вильярреал»

С 37 набранными пунктами «Вильярреал» разместился на седьмом месте в турнирной таблице Примеры, находясь на расстоянии двух очков от шестой еврокубковой позиции.

«Подводники» в рамках чемпионата страны не могут победить на протяжении последних семи встреч, уступив в этот период в двух встречах при пяти мировых результатах.

В минувшем туре первенства «желтые» на своей территории были повержены мадридским «Атлетико» со счетом 0:2, а перед этим они расписали выездную мировую с «Алетиком» из Бильбао (1:1).

На выезде «Вильярреал» набрал 16 баллов из 37 общих. Команда выиграла только трижды, два раза уступила и семь раз играла вничью, разница забитых и пропущенных — 15:13.

В первом круге «подводники» победили (2:1), а в прошлом сезоне эти клубы обменялись домашними викториями — 2:1 и 0:2.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Вильярреала» предлагают — 2.14.

На викторию «Валенсии» дают — 4.10, ничья оценена — в 3.30.

Прогнозируем, что на своей арене «летучие мыши» смогут устоять в игре с «подводниками», которые уже давно не могут выиграть в чемпионате. Наша ставка — 1Х.