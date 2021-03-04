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    Победит ли «Тоттенхэм» на «Крэйвен Коттедж»?

    «Фулхэм» — «Тоттенхэм». Прогноз, ставка (к. 2.00) на матч чемпионата Англии по футболу 4 марта 2021 года

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    В четверг, 4 марта, «Фулхэм» на своем поле примет «Тоттенхэм» в рамках 33-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Крэйвен Коттедж», начнется в 21:00 по московскому времени. «Фулхэм» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Марта 2021 года
    Фулхэм
  • Лондон
    •  Фулхэм 21:00 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.60
  • X
  • 3.57
  • 2
  • 2.05
  • Ставка!
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    «Фулхэм»

    «Фулхэм» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея на своем счету 23 очка.

    «Дачники» одержали четыре победы, 11 раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений в национальном первенстве.

    Команда Скотта Паркера не проигрывает ровно месяц. За этот период она обыграла «Эвертон» (2:0) и «Шеффилд Юнайтед» (1:0), а также разошлась миром с «Вест Хэмом» (0:0), «Бернли» (1:1) и «Кристал Пэлас» (0:0).

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    После травм у «Фулхэма» восстанавливаются Том Кэрни и Марек Родак.

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 39 баллами.

    На счету «шпор» 11 побед, шесть ничьих и восемь поражений в 25 сыгранных турах.

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  • 01/03/2021

    • Подопечные Жозе Моуринью крайне слабо провели февраль, когда проиграли «Челси» (0:1), «Манчестер Сити» (0:3) и «Вест Хэму» (1:2), а обыграли только «Вест Бромвич» (2:0) и «Бернли» (4:0).

    А вот в плей-офф Лиги Европы лондонцы дебютировали хорошо, дважды разгромив австрийский «Вольфсберг» (4:1 и 4:0).

    У «Тоттенхэма» травму залечивает полузащитник Джовани Ло Чельсо.

    Прогноз и ставка на «Фулхэм» — «Тоттенхэм»

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Тоттенхэма» — 2.00, победа «Фулхэма» — 3.90, ничья — 3.60.

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    Ни для кого не секрет, что «шпоры» переживают не лучшие времена. Они занимают скромное восьмое место в АПЛ, из-за чего в СМИ регулярно появляются слухи о возможной отставке Жозе Моуринью.

    Однако последние успехи в матчах с «Вольфсбергом» и «Бернли» способны придать лондонцам уверенности. Если они сохранят этот импульс, то смогут побороться за четверку сильнейших.

    Очевидно, что «Фулхэм» закроется и будет отбиваться, но в распоряжении у Моуринью более качественная и скоростная команда, которая должна набрать три очка. Наш прогноз и ставка — «победа гостей».

    Также можно попробовать ставку «индивидуальный тотал "Тоттенхэма" больше 1,5» за 2.07, тем более что у «шпор», похоже, улучшилась реализация моментов.

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