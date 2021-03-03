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    «Лилль» и «Марсель» не оставят ворота сухими?

    «Лилль» — «Марсель». Прогноз, ставка (к. 2.27) на матч чемпионата Франции 3 марта 2021 года

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    Димитри Пайет
    «Лилль» будет принимать «Марсель» в 28-м туре Лиги 1. Матч пройдет на стадионе «Пьер Моруа» 3 марта. Начало — в 23:00 мск. «Лилль» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 03 Марта 2021 года
    Лилль
  • Франция. Лига 1
    •  Лилль 23:00 Марсель Марсель
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.70
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    «Лилль»

    В чемпионате Франции «Лилль» не проигрывает в девяти матчах подряд, но в последних трех турах команда дважды сыграла вничью — 0:0 с «Брестом» и 1:1 со «Страсбургом». Также был обыгран «Лорьян» — 4:1.

    В феврале «Лилль» также проводил матчи 1/16 финала Лиги Европы и вылетел от «Аякса» — 1:2 и 1:2.

    В чемпионате Франции после 27 туров «Лилль» занимает первое место. У команды в активе 59 очков, она на 2 пункта опережает ПСЖ, на 3 — «Лион» и на 4 — «Монако».

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    «Лилль» забил 47 голов, а пропустил меньше всех в лиге наряду с ПСЖ — 17 мячей.

    «Марсель»

    «Марсель» в начале февраля покинул Андре Виллаш-Боаш, а 26 февраля команду возглавил Хорхе Сампаоли.

    В первом матче под руководством аргентинца «Марсель» сыграл вничью с «Лионом» — 1:1. Это вторая подряд ничья для марсельцев с таким счетом — ранее со счетом 1:1 завершился матч с «Нантом». А беспроигрышная серия «Марселя» насчитывает пять игр (с учетом победы над «Осером» в Кубке Франции).

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    • В чемпионате Франции «Марсель» занимает седьмое место. У команды в активе 39 очков и от зоны ЛЧ ее отделяет целая пропасть — 17 пунктов.

    Забито в текущем чемпионате у марсельцев 34 гола в 26 играх, а пропущено 30.

    Прогноз и ставка на «Лилль» — «Марсель»

    На победу «Лилля» букмекеры дают коэффициент 1,82, на ничью — 3,62, а на «Марсель» — 5,15.

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    Встреча команд в рамках первого круга завершилась вничью — 1:1.

    Прогноз и ставка на матч — «Обе забьют» с коэффициентом 2,27.

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