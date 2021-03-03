«Лилль» будет принимать «Марсель» в 28-м туре Лиги 1. Матч пройдет на стадионе «Пьер Моруа» 3 марта. Начало — в 23:00 мск. «Лилль» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лилль»

В чемпионате Франции «Лилль» не проигрывает в девяти матчах подряд, но в последних трех турах команда дважды сыграла вничью — 0:0 с «Брестом» и 1:1 со «Страсбургом». Также был обыгран «Лорьян» — 4:1.

В феврале «Лилль» также проводил матчи 1/16 финала Лиги Европы и вылетел от «Аякса» — 1:2 и 1:2.

В чемпионате Франции после 27 туров «Лилль» занимает первое место. У команды в активе 59 очков, она на 2 пункта опережает ПСЖ, на 3 — «Лион» и на 4 — «Монако».

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«Лилль» забил 47 голов, а пропустил меньше всех в лиге наряду с ПСЖ — 17 мячей.

«Марсель»

«Марсель» в начале февраля покинул Андре Виллаш-Боаш, а 26 февраля команду возглавил Хорхе Сампаоли.

В первом матче под руководством аргентинца «Марсель» сыграл вничью с «Лионом» — 1:1. Это вторая подряд ничья для марсельцев с таким счетом — ранее со счетом 1:1 завершился матч с «Нантом». А беспроигрышная серия «Марселя» насчитывает пять игр (с учетом победы над «Осером» в Кубке Франции).

В чемпионате Франции «Марсель» занимает седьмое место. У команды в активе 39 очков и от зоны ЛЧ ее отделяет целая пропасть — 17 пунктов.

Забито в текущем чемпионате у марсельцев 34 гола в 26 играх, а пропущено 30.

Прогноз и ставка на «Лилль» — «Марсель»

На победу «Лилля» букмекеры дают коэффициент 1,82, на ничью — 3,62, а на «Марсель» — 5,15.

Встреча команд в рамках первого круга завершилась вничью — 1:1.

Прогноз и ставка на матч — «Обе забьют» с коэффициентом 2,27.