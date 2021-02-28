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    «Интер» снова выиграет с крупным счетом?

    «Интер» — «Дженоа». Прогноз (к. 3.00) и ставки на чемпионат Италии 28 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Дженоа»
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    Ромелу Лукаку
    Миланский «Интер» сыграет на своем поле с «Дженоа» в рамках 24-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 28 февраля, начало — в 17:00 мск. «Интер» — «Дженоа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Интер»

    «Интер» в прошлом туре сделал очень серьезную заявку на Скудетто. Команда Анатонио Конте уничтожила «Милан» — 3:0. Оборона «россонери» развалилась под натиском Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинеса.

    После этого успеха победная серия «Интера» в чемпионате достигла четырех матчей, а беспроигрышная — семи.

    Но самое главное, что теперь «нерадзурри» опережают «Милан» на четыре очка. И есть все основания полагать, что отрыв будет только увеличиваться. В том числе и от «Ювентуса».

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  • 22/02/2021

    • «Интер» выиграл восемь предыдущих домашних матчей в Серии А с общим счетом 25:7. На данный момент у «нерадзурри» лучшая атака в лиге — 57 забитых мячей в 23 матчах.

    «Дженоа»

    Тем временем «Дженоа» продолжает удивлять. После очень невнятного старта генуэзский клуб вдруг пришел в себя. На данный момент соперник «Интера» находится на 11-м месте.

    Но самое интересное, что «Дженоа», как и «Интер», ни разу не проигрывала в семи предыдущих матчах — четыре победы и три ничьи. Среди этих результатов выделяются, в первую очередь, победа над «Наполи» и гостевая ничья с «Аталантой».

    В прошлом туре «Дженоа» сыграла вничью с «Вероной» (2:2), забив спасительный гол за несколько минут до финального свистка.

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    Также стоит отметить заметный прогресс «Дженоа» в оборонительной игре. Об этом свидетельствуют всего лишь три пропущенных мяча в семи предыдущих турах.

    Прогноз и ставка

    На «Интер» в этом матче можно поставить за 1.21, ничью букмекеры предлагают за 7.40, а победу «Дженоа» — за 15.75.

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    Успехи «Дженоа» действительно удивляют и заставляют задуматься, но в ближайшем матче гостям вряд ли удастся продлить серию без поражений. «Интер» сейчас слишком хорош, о сенсации не может быть и речи.

    Но не исключено, что генуэзская команда сможет забить гол престижа.

    Ставка — победа «Интера» + обе команда забьют за 3.00.

    Также можно рассмотреть ставку на победу «Интера» + общий тотал матча больше 3,5 за 2.48.

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