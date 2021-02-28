В рамках 24 тура итальянской Серии А «Кротоне» на поле стадиона «Эцио Скида» примет «Кальяри». Матч состоится 28 февраля в 17:00 мск. «Кротоне» — «Кальяри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кротоне»

«Кроты» находятся на самом дне турнирной таблицы чемпионата Италии. У них всего 12 очков на счету после 23 сыгранных матчей. По результатам у хозяев 3 победы, 3 ничьи и 17 поражений.

Раз за разом «Кротоне» теряет очки. При 55 пропущенных голах это неудивительно. Это худший показатель пропущенных голов в турнире. Далеко заходить не будем, отметим, что 5 последних туров команда провалила.

«Акулы» проиграли «Ювентусу» 0:3, «Милану» 0:4, «Сассуоло» 1:2, «Дженоа»0:3 и «Фиорентине» 1:2.

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Стоит добавить, что все три победы в сезоне «Кротоне» одержал именно на домашнем стадионе.

«Кальяри»

У «Кальяри» 15 очков за весь сезон и тоже всего 3 победы на счету. Команда занимает пока что 18 место, но «Парма» может обогнать. К поединку гости подошли с серией поражений, которая состоит из трех матчей.

«Островитяне» показали одинаковый результат во всех трех случаях — 0:1 с «Торино», «Лацио» и «Аталантой». До этого была ничья с «Сассуоло» (1:1) и поражение от «Дженоа» (0:1).

В матче с «Сассуоло» «Кальяри» забил единственный за 6 туров гол. При этом за 23 тура «Красно-синие» имеют всего 24 забитых мяча.

На выезде «Кальяри» проиграл в четырех последних выступлениях. Всего у него 7 поражений в гостях при одной победе.

Прогноз и ставка

«Кальяри» в этой паре фаворит — 3.40 и 2.08 соответственно дают букмекеры на победу команд. Ничья котируется с цифрой 3.57.

В первом круге «Кальяри» победил со счетом 4:2. Сейчас предпосылок к такой крупной победе нет, поскольку «Сардинийцы» очень мало забивают на данном этапе сезона. То же касается и «Кротоне».

Ожидаем упорной борьбы двух аутсайдеров и предлагаем ставку на тотал меньше 2.5 за 2.01. Шесть матчей «Кальяри» заканчивались именно с таким показателем.