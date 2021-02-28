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    «Кротоне» и «Кальяри» много не забьют

    «Кротоне» — «Кальяри». Прогноз (к. 2.01) и ставка на матч Серии А 28 февраля 2021 года

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    Раджа Наингголан
    В рамках 24 тура итальянской Серии А «Кротоне» на поле стадиона «Эцио Скида» примет «Кальяри». Матч состоится 28 февраля в 17:00 мск. «Кротоне» — «Кальяри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 28 Февраля 2021 года
    Кротоне
  • Италия. Серия А
    •  Кротоне 17:00 Кальяри Кальяри
  • Кальяри
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.35
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 2.10
  • Ставка!
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    «Кротоне»

    «Кроты» находятся на самом дне турнирной таблицы чемпионата Италии. У них всего 12 очков на счету после 23 сыгранных матчей. По результатам у хозяев 3 победы, 3 ничьи и 17 поражений.

    Раз за разом «Кротоне» теряет очки. При 55 пропущенных голах это неудивительно. Это худший показатель пропущенных голов в турнире. Далеко заходить не будем, отметим, что 5 последних туров команда провалила.

    «Акулы» проиграли «Ювентусу» 0:3, «Милану» 0:4, «Сассуоло» 1:2, «Дженоа»0:3 и «Фиорентине» 1:2.

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    Стоит добавить, что все три победы в сезоне «Кротоне» одержал именно на домашнем стадионе.

    «Кальяри»

    У «Кальяри» 15 очков за весь сезон и тоже всего 3 победы на счету. Команда занимает пока что 18 место, но «Парма» может обогнать. К поединку гости подошли с серией поражений, которая состоит из трех матчей.

    «Островитяне» показали одинаковый результат во всех трех случаях — 0:1 с «Торино», «Лацио» и «Аталантой». До этого была ничья с «Сассуоло» (1:1) и поражение от «Дженоа» (0:1).

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    • В матче с «Сассуоло» «Кальяри» забил единственный за 6 туров гол. При этом за 23 тура «Красно-синие» имеют всего 24 забитых мяча.

    На выезде «Кальяри» проиграл в четырех последних выступлениях. Всего у него 7 поражений в гостях при одной победе.

    Прогноз и ставка

    «Кальяри» в этой паре фаворит — 3.40 и 2.08 соответственно дают букмекеры на победу команд. Ничья котируется с цифрой 3.57.

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    В первом круге «Кальяри» победил со счетом 4:2. Сейчас предпосылок к такой крупной победе нет, поскольку «Сардинийцы» очень мало забивают на данном этапе сезона. То же касается и «Кротоне».

    Ожидаем упорной борьбы двух аутсайдеров и предлагаем ставку на тотал меньше 2.5 за 2.01. Шесть матчей «Кальяри» заканчивались именно с таким показателем.

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