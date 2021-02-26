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    Волгоградцы «всухую» одолеют кризисных тамбовцев?

    «Тамбов» — «Ротор». Прогноз, ставка (к. 1.78) на футбол, чемпионат России, 26 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Тамбов» — «Ротор»
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    Футболист «Ротора»
    В пятницу, 26 февраля, весеннюю часть российской Премьер-лиги будут открывать «Тамбов» и волгоградский «Ротор». Игра пройдет на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, начало — в 19:00 по мск. «Тамбов» — «Ротор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 26 Февраля 2021 года
    Тамбов
  • Тамбов
    •  Тамбов 19:00 Ротор Ротор
  • Волгоград
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    Коэффициенты на матч
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  • 5.00
  • 2
  • 1.36
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    «Тамбов»

    Только благодаря финансовой помощи от РПЛ и РФС «Тамбов» будет участвовать в весенней части сезона, которая, скорее всего, станет последней в недолгой истории клуба.

    «Волки» уже успели провести один поединок в 2021 году. В рамках 1/8 финала Кубка России он наспех собранным составом проиграли в Москве «Локомотиву» со счетом 0:3 и завершили борьбу на этом турнире.

    На зимний перерыв в Премьер-лиге «красно-синие» ушли на последнем 16 месте в турнирной таблице, имея на своем счету 13 очков, отставая от зоны переходных матчей на балл, а 12 безопасной уступает аж восемь пунктов.

    Календарь и таблица РПЛ

    Последняя игра чемпионата страны, прошедшая еще в середине декабря, принесла «Тамбову» домашнюю ничью с «Уралом» (1:1). До этого коллектив проиграл шесть поединков первенства подряд, забив в этом отрезке только два гола.

    «Ротор»

    «Ротор» за первую часть чемпионата страны смог разжиться всего лишь 14 набранными очками с которыми идет на 13 месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от 12 строки на семь баллов.

    Заканчивал зимнюю часть сезона волгоградский клуб двумя домашними победами подряд, в которых он смог поочередно одолеть «Уфу» и тульский «Арсенал» (по 1:0).

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    • Перед этим волжане имели 5-матчевую безвыигрышную серию, где трижды были повержены и два раза сыграли вничью, забив за весь этот период только один гол. Отметим, что за 19 встреч первенства они забили лишь девять мячей.

    В межсезонье «Ротор» провел восемь контрольных поединков. Начал он ее с мировой, затем выиграл четыре игры подряд, а последние три матча проиграл, среди которых было фиаско от «Рубина» — 0:3.

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    Игра первого круга принесла «Тамбову» выездную викторию над «Ротором» со счетом 2:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Ротора» — 1.30, победа «Тамбова» — 11.00, ничья — 5.20.

    Учитывая все проблемы хозяев, в этом матче рискнем поставить на «сухую» викторию волгоградцев. Наша прогноз на эту игру — «Ротор» победит и не пропустит.

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    Прогноз и ставка на матч «Тамбов» — «Ротор» 26.02.2021 в 19:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.78.
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