В пятницу, 26 февраля, весеннюю часть российской Премьер-лиги будут открывать «Тамбов» и волгоградский «Ротор». Игра пройдет на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, начало — в 19:00 по мск. «Тамбов» — «Ротор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тамбов»

Только благодаря финансовой помощи от РПЛ и РФС «Тамбов» будет участвовать в весенней части сезона, которая, скорее всего, станет последней в недолгой истории клуба.

«Волки» уже успели провести один поединок в 2021 году. В рамках 1/8 финала Кубка России он наспех собранным составом проиграли в Москве «Локомотиву» со счетом 0:3 и завершили борьбу на этом турнире.

На зимний перерыв в Премьер-лиге «красно-синие» ушли на последнем 16 месте в турнирной таблице, имея на своем счету 13 очков, отставая от зоны переходных матчей на балл, а 12 безопасной уступает аж восемь пунктов.

Календарь и таблица РПЛ

Последняя игра чемпионата страны, прошедшая еще в середине декабря, принесла «Тамбову» домашнюю ничью с «Уралом» (1:1). До этого коллектив проиграл шесть поединков первенства подряд, забив в этом отрезке только два гола.

«Ротор»

«Ротор» за первую часть чемпионата страны смог разжиться всего лишь 14 набранными очками с которыми идет на 13 месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от 12 строки на семь баллов.

Заканчивал зимнюю часть сезона волгоградский клуб двумя домашними победами подряд, в которых он смог поочередно одолеть «Уфу» и тульский «Арсенал» (по 1:0).

Перед этим волжане имели 5-матчевую безвыигрышную серию, где трижды были повержены и два раза сыграли вничью, забив за весь этот период только один гол. Отметим, что за 19 встреч первенства они забили лишь девять мячей.

В межсезонье «Ротор» провел восемь контрольных поединков. Начал он ее с мировой, затем выиграл четыре игры подряд, а последние три матча проиграл, среди которых было фиаско от «Рубина» — 0:3.

Игра первого круга принесла «Тамбову» выездную викторию над «Ротором» со счетом 2:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Ротора» — 1.30, победа «Тамбова» — 11.00, ничья — 5.20.

Учитывая все проблемы хозяев, в этом матче рискнем поставить на «сухую» викторию волгоградцев. Наша прогноз на эту игру — «Ротор» победит и не пропустит.