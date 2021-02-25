ПСВ
ПСВ в нынешнем сезоне борется за чемпионский титул. Правда, сейчас команда находится на 2 месте, имея в своем активе 50 очков.
Команда атакует относительно результативно — 54 гола в 23 матчах. При этом оборона эйндховенцев действует не столь надежно, дав сбой уже 25 раз.
В предыдущем своем матче ПСВ удалось победить. «Витесс» был обыгран со счетом 3:1, однако отставание от лидера Эредивизи «Аякса» все еще внушительное — 6 очков.
Поражение на выезде (4:2) заставит голландцев активно идти вперед с первых минут. Ко всему прочему, у ПСВ есть набор исполнителей, способных самолично решить эпизод.
«Олимпиакос»
«Олимпиакос» в минувшем туре греческого чемпионата не сумел добиться победы. Домашний паритет с «Арисом» (1:1) тянет на неприятную сенсацию.
Сейчас команда занимает 1 место в турнирной таблице с 58 очками в активе. Причем отрыв от главного конкурента ПАОКа составляет 12 очков.
А вот пропускает «Олимпиакос» крайне редко. Всего 11 мячей в 23 матчах — лучший показатель в чемпионате Греции.
Нет сомнений, что сильная атака греков проявит себя и в этой встрече. Особенно если учесть, что в первом поединке команда настреляла 4 гола.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на ПСВ за 2.06, на ничью за 3.85, а на «Олимпиакос» — за 3.45
ПСВ ничего не остается, кроме как активно атаковать с первых минут.
«Олимпиакос», с учетом результата первой встречи, может позволить себе сыграть вторым номером.
В этом поединке хозяева явно будут стремиться забить быстрый гол. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.67