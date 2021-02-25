ПСВ сыграет на своем поле с «Олимпиакосом» в рамках 1/16 финала плей-офф Лиги Европы. Матч пройдет 25 февраля, начало — в 23:00 мск. ПСВ — «Олимпиакос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСВ

ПСВ в нынешнем сезоне борется за чемпионский титул. Правда, сейчас команда находится на 2 месте, имея в своем активе 50 очков.

Команда атакует относительно результативно — 54 гола в 23 матчах. При этом оборона эйндховенцев действует не столь надежно, дав сбой уже 25 раз.

В предыдущем своем матче ПСВ удалось победить. «Витесс» был обыгран со счетом 3:1, однако отставание от лидера Эредивизи «Аякса» все еще внушительное — 6 очков.

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Поражение на выезде (4:2) заставит голландцев активно идти вперед с первых минут. Ко всему прочему, у ПСВ есть набор исполнителей, способных самолично решить эпизод.

«Олимпиакос»

«Олимпиакос» в минувшем туре греческого чемпионата не сумел добиться победы. Домашний паритет с «Арисом» (1:1) тянет на неприятную сенсацию.

Сейчас команда занимает 1 место в турнирной таблице с 58 очками в активе. Причем отрыв от главного конкурента ПАОКа составляет 12 очков.

А вот пропускает «Олимпиакос» крайне редко. Всего 11 мячей в 23 матчах — лучший показатель в чемпионате Греции.

Нет сомнений, что сильная атака греков проявит себя и в этой встрече. Особенно если учесть, что в первом поединке команда настреляла 4 гола.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на ПСВ за 2.06, на ничью за 3.85, а на «Олимпиакос» — за 3.45

ПСВ ничего не остается, кроме как активно атаковать с первых минут.

«Олимпиакос», с учетом результата первой встречи, может позволить себе сыграть вторым номером.

В этом поединке хозяева явно будут стремиться забить быстрый гол. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.67