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    «Рома» не оставит шансов «Удинезе»

    «Рома» — «Удинезе». Прогноз и ставка (к. 1.72) на футбольный матч Серии А 14 февраля 2021 года

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    Борха Майорал
    «Рома» сыграет на своем поле с «Удинезе» в рамках 22-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 14 февраля, начало — в 14:30 мск. «Рома» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 14 Февраля 2021 года
    Рома
  • Рим
    •  Рома 14:30 Удинезе Удинезе
  • Удине
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.72
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 4.75
  • Ставка!
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    «Рома»

    Для «Ромы» нынешний сезон проходит под знаком борьбы за зону Лиги чемпионов. Вот и текущее 4 место едва ли может устраивать клуб.

    В минувшем туре команда на выезде уступила «Ювентусу» (2:0). Похоже, команда Паулу Фонсеки будет рада сохранить текущую позицию.

    «Рома» довольно результативно атакует (44 мяча). Зато оборона — практически проходной двор: пропущено 35 голов в 21 встрече.

    Все прогнозы на Серию А

    «Удинезе» для «Специи» — не особо удобный оппонент. Правда, в 5 последних матчах римляне добыли три победы при двух поражениях.

    «Удинезе»

    «Удинезе» в минувшем туре Серии А добыл важнейшую для себя победу. Команда дома одолела «Верону» (2:0).

    Причем эта победа стала для фриуланцев второй кряду. До того на выезде была обыграна «Специя» (0:1).

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  • 08/02/2021

    • «Удинезе» слабовато атакует (23 мяча). Оборона, в свою очередь, частенько дает сбои — 28 пропущенных мячей в 21 поединке.

    Разумеется, выезд в гости к одному из лидеров — неплохой вызов после двух побед. Между тем, с римлянами удинцам придется крайне непросто.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Рому» за 1.72, на ничью за 3.85, а на «Удинезе» — за 4.75

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    Хозяева крайне нестабильны, но продолжают бороться за высокие места.

    «Удинезе» в последних матчах демонстрирует неплохие результаты, так что едет в Вечный город за очками.

    После поражения от «Ювентуса» римлянам срочно нужно брать три очка в поединке с середняком лиги. Наши прогноз и ставка — Победа «Ромы» с коэффициентом 1.72

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