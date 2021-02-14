«Рома» сыграет на своем поле с «Удинезе» в рамках 22-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 14 февраля, начало — в 14:30 мск. «Рома» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

Для «Ромы» нынешний сезон проходит под знаком борьбы за зону Лиги чемпионов. Вот и текущее 4 место едва ли может устраивать клуб.

В минувшем туре команда на выезде уступила «Ювентусу» (2:0). Похоже, команда Паулу Фонсеки будет рада сохранить текущую позицию.

«Рома» довольно результативно атакует (44 мяча). Зато оборона — практически проходной двор: пропущено 35 голов в 21 встрече.

Все прогнозы на Серию А

«Удинезе» для «Специи» — не особо удобный оппонент. Правда, в 5 последних матчах римляне добыли три победы при двух поражениях.

«Удинезе»

«Удинезе» в минувшем туре Серии А добыл важнейшую для себя победу. Команда дома одолела «Верону» (2:0).

Причем эта победа стала для фриуланцев второй кряду. До того на выезде была обыграна «Специя» (0:1).

«Удинезе» слабовато атакует (23 мяча). Оборона, в свою очередь, частенько дает сбои — 28 пропущенных мячей в 21 поединке.

Разумеется, выезд в гости к одному из лидеров — неплохой вызов после двух побед. Между тем, с римлянами удинцам придется крайне непросто.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Рому» за 1.72, на ничью за 3.85, а на «Удинезе» — за 4.75

Хозяева крайне нестабильны, но продолжают бороться за высокие места.

«Удинезе» в последних матчах демонстрирует неплохие результаты, так что едет в Вечный город за очками.

После поражения от «Ювентуса» римлянам срочно нужно брать три очка в поединке с середняком лиги. Наши прогноз и ставка — Победа «Ромы» с коэффициентом 1.72