«Монако»
Эта команда ныне находится на ходу. Сейчас «Монако» занимает законное 4 место в турнирной таблице.
Вот и минувший тур у «Монако» получился веселым. На выезде Александр Головин и компания в перестрелке победила «Ним» (3:4). К слову, россиянин оформил хет-трик.
В общем, «Монако» выглядит довольно мощно. Тем более, команда еще и прошла дальше в Кубке Франции, на выезде минимально обыграв «Гренобль».
С «Лорьяном» команда играет вполне успешно. Из последних 5 поединков «Монако» выиграл все пять. Очень похоже, что эта серия продлится.
«Лорьян»
«Лорьян» в минувшем туре в боевом поединке не оставил шансов «Реймсу» (1:0). После той победы команда занимает 17 место, находясь прямо над опасной зоной.
«Лорьян» слабенько атакует (28 голов), да и по составу команда выглядит не столь грозно. Что уж там, борьба за сохранение прописки в Лиге 1 у «Лорьяна» в самом разгаре.
Полмесяца назад команда сотворила суперсенсацию. Дома был обыгран сам ПСЖ (3:2), так что дела явно пошли на лад.
Скорее всего, «Лорьян» даст бой монегаскам. По крайней мере, первый там гости должны продержаться.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Монако» за 1.38, на ничью за 5.10, а на «Лорьян» — за 7.60
«Монако» сейчас находится в прекрасных кондициях, и явно будет стремиться обыграть одного из аутсайдеров лиги.
«Лорьян» борется за выживание, но крайне неудачно играет с монегасками.
Хозяева сейчас выглядят на две головы сильнее оппонента, и явно будут активны в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.78