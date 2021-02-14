«Монако» сыграет на своем поле с «Лорьяном» в рамках 25-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 14 февраля, начало — в 15:00 мск. «Монако» — «Лорьян»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монако»

Эта команда ныне находится на ходу. Сейчас «Монако» занимает законное 4 место в турнирной таблице.

Вот и минувший тур у «Монако» получился веселым. На выезде Александр Головин и компания в перестрелке победила «Ним» (3:4). К слову, россиянин оформил хет-трик.

В общем, «Монако» выглядит довольно мощно. Тем более, команда еще и прошла дальше в Кубке Франции, на выезде минимально обыграв «Гренобль».

Все прогнозы на Лигу 1

С «Лорьяном» команда играет вполне успешно. Из последних 5 поединков «Монако» выиграл все пять. Очень похоже, что эта серия продлится.

«Лорьян»

«Лорьян» в минувшем туре в боевом поединке не оставил шансов «Реймсу» (1:0). После той победы команда занимает 17 место, находясь прямо над опасной зоной.

«Лорьян» слабенько атакует (28 голов), да и по составу команда выглядит не столь грозно. Что уж там, борьба за сохранение прописки в Лиге 1 у «Лорьяна» в самом разгаре.

Полмесяца назад команда сотворила суперсенсацию. Дома был обыгран сам ПСЖ (3:2), так что дела явно пошли на лад.

Скорее всего, «Лорьян» даст бой монегаскам. По крайней мере, первый там гости должны продержаться.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Монако» за 1.38, на ничью за 5.10, а на «Лорьян» — за 7.60

«Монако» сейчас находится в прекрасных кондициях, и явно будет стремиться обыграть одного из аутсайдеров лиги.

«Лорьян» борется за выживание, но крайне неудачно играет с монегасками.

Хозяева сейчас выглядят на две головы сильнее оппонента, и явно будут активны в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.78