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    «Монако» — «Лорьян». Прогноз и ставка (к. 1.78) на чемпионат Франции по футболу 14 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Монако» — «Лорьян»
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    Кевин Фолланд
    «Монако» сыграет на своем поле с «Лорьяном» в рамках 25-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 14 февраля, начало — в 15:00 мск. «Монако» — «Лорьян»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 14 Февраля 2021 года
    Монако
  • Монако
    •  Монако 15:00 Лорьян Лорьян
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 5.15
  • 2
  • 8.00
  • Ставка!
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    «Монако»

    Эта команда ныне находится на ходу. Сейчас «Монако» занимает законное 4 место в турнирной таблице.

    Вот и минувший тур у «Монако» получился веселым. На выезде Александр Головин и компания в перестрелке победила «Ним» (3:4). К слову, россиянин оформил хет-трик.

    В общем, «Монако» выглядит довольно мощно. Тем более, команда еще и прошла дальше в Кубке Франции, на выезде минимально обыграв «Гренобль».

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    С «Лорьяном» команда играет вполне успешно. Из последних 5 поединков «Монако» выиграл все пять. Очень похоже, что эта серия продлится.

    «Лорьян»

    «Лорьян» в минувшем туре в боевом поединке не оставил шансов «Реймсу» (1:0). После той победы команда занимает 17 место, находясь прямо над опасной зоной.

    «Лорьян» слабенько атакует (28 голов), да и по составу команда выглядит не столь грозно. Что уж там, борьба за сохранение прописки в Лиге 1 у «Лорьяна» в самом разгаре.

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    • Полмесяца назад команда сотворила суперсенсацию. Дома был обыгран сам ПСЖ (3:2), так что дела явно пошли на лад.

    Скорее всего, «Лорьян» даст бой монегаскам. По крайней мере, первый там гости должны продержаться.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Монако» за 1.38, на ничью за 5.10, а на «Лорьян» — за 7.60

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    «Монако» сейчас находится в прекрасных кондициях, и явно будет стремиться обыграть одного из аутсайдеров лиги.

    «Лорьян» борется за выживание, но крайне неудачно играет с монегасками.

    Хозяева сейчас выглядят на две головы сильнее оппонента, и явно будут активны в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.78

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