В матче 24 тура английской Премьер-лиги «Эвертон» на «Гудисон Парк» примет «Фулхэм». Встреча состоится 14 февраля в 22:00 мск. «Эвертон» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эвертон»

«Эвертон» держится зоны еврокубков. Набрав 37 очков, подопечные Карло Анчелотти занимают 7 место. В активе команды 11 побед, 4 ничьи и 6 поражений. Также стоит отметить, что хозяева имеют две игры в активе.

«Ириски» на неделе провели непростой матч в Кубке Англии. Там они встречались с «Тоттенхэмом» и победили 5:4 (ОТ). Ранее «Мерсисайдцы» играли с «Ман Юнайтед» в АПЛ и добились ничьи (3:3), проигрывая 0:2 после первого тайма.

Отметим и поражение от «Ньюкасла» со счетом 0:2, которое было исправлено победой над «Лидсом» (2:1).

Календарь и таблица АПЛ

«Эвертон» перед этим матчем из-за травм потерял Аллана, Пикфорда и Кальверта-Льюина. Все трое — игроки старта. Люка Динь и Хамес Родригес тоже могут пропустить встречу.

«Фулхэм»

«Фулхэм» пока никак не может выбраться из зоны вылета, но шансы есть. Хотя для этого надо побеждать, чего команда не делала уже 12 матчей. «Коттеджеры» набрали лишь 15 очков в 22 матчах, победив в двух поединках.

В последних результатах «Фулхэма» преобладали ничейные исходы. Дважды команда расписала нулевую — с «Брайтоном» и «Вест Хэмом». С результатом 2:2 коллектив сыграл с «Вест Бромвичем» и со счетом 0:2 гости уступили «Лестеру».

«Дачники» играли вничью в четырех выездных поединках. В трех из них общий тотал был меньше 2.5.

В лазарете у клуба Том Кэрн и Теренс Конголо.

Прогноз и ставка

С коэффициентом 2.00 дается победа хозяев. В два раза больше предлагают на «Фулхэм» (4.00). Ничья выставлена за 3.50.

На фоне «Фулхэма» «Эвертон» выглядит хорошо. Сказаться могут травмы, но команда достойно сыграла против «Ман Юнайтед», показала характер. Также она выбила из Кубка Англии «Тоттенхэм».

Вдобавок на счету «Эвертона» победа в очной встрече первого крута (3:2). Так как «Фулхэм» не побеждает в АПЛ с конца ноября, мы предлагаем поставить на победу «Эвертона».

У «Эвертона» травмирован основной форвард Кальверт-Льюин, который забивает большую часть голов команды. Возможно, это скажется на результативности «Ирисок». Предлагаем поставить на ТМ 2.5 за 1.81.