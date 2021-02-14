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    «Аталанта» прибережет голы на второй тайм?

    «Кальяри» — «Аталанта». Прогноз и ставка (к. 1.75) на футбольный матч Серии А 14 февраля 2021 года

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    Руслан Малиновский
    «Кальяри» сыграет на своем поле с «Аталантой» в рамках 22-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 14 февраля, начало — в 17:00 мск. «Кальяри» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 14 Февраля 2021 года
    Кальяри
  • Кальяри
    •  Кальяри 17:00 Аталанта Аталанта
  • Бергамо
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    Коэффициенты на матч
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  • 5.00
  • 2
  • 1.42
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    «Кальяри»

    Для «Кальяри» нынешний сезон проходит под знаком борьбы за зону выживание. Вот и текущее 18 место едва ли может устраивать клуб.

    В минувшем туре команда на выезде уступила «Лацио» (1:0). При этом последняя победа сардинцев в чемпионате пришлась еще на начало ноября. С такими результатами вылет неотвратим.

    «Кальяри» атакует не столько ярко (24 мяча). Зато оборона — форменный проходной двор: пропущено 39 голов в 21 встрече.

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    «Аталанта» для «Кальяри» — неудобный оппонент. В 5 последних матчах сардинцы лишь однажды сумели победить при четырех поражениях.

    «Аталанта»

    «Аталанта» в минувшем туре Серии А потеряла два очка. Дома бергамаски не сумели обыграть «Торино» (3:3).

    Причем после того земляки Труффальдино в Кубке Италии переиграли «Наполи» (3:1). Что ж, очевидно, команда Гасперини отошла от неудачи с туринцами.

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  • 11/02/2021

    • «Аталанта» атакует не так ярко, как в прошлом сезоне (48 мячей). Оборона, в свою очередь, частенько дает сбои — 29 пропущенных мячей в 21 поединке.

    Разумеется, в матче с аутсайдером парни из Бергамо будут играть исключительно на победу. Вероятно, в итоге они ее добьются.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Аталанту» за 1.46, на ничью за 5.05, а на «Кальяри» — за 6.95

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    Хозяева не выигрывают с начала ноября, все глубже погружаясь в кризис.

    «Аталанта» в последних матчах демонстрирует неплохие результаты, к тому же ставит цель подняться в зону Лиги чемпионов.

    После ничьей с «Торино» «Аталанте» срочно нужно брать три очка в поединке с аутсайдером лиги. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.75

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    Прогноз и ставка на матч «Кальяри» — «Аталанта» 14.02.2021 в 17:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.75.
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