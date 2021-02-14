«Кальяри» сыграет на своем поле с «Аталантой» в рамках 22-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 14 февраля, начало — в 17:00 мск. «Кальяри» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кальяри»

Для «Кальяри» нынешний сезон проходит под знаком борьбы за зону выживание. Вот и текущее 18 место едва ли может устраивать клуб.

В минувшем туре команда на выезде уступила «Лацио» (1:0). При этом последняя победа сардинцев в чемпионате пришлась еще на начало ноября. С такими результатами вылет неотвратим.

«Кальяри» атакует не столько ярко (24 мяча). Зато оборона — форменный проходной двор: пропущено 39 голов в 21 встрече.

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«Аталанта» для «Кальяри» — неудобный оппонент. В 5 последних матчах сардинцы лишь однажды сумели победить при четырех поражениях.

«Аталанта»

«Аталанта» в минувшем туре Серии А потеряла два очка. Дома бергамаски не сумели обыграть «Торино» (3:3).

Причем после того земляки Труффальдино в Кубке Италии переиграли «Наполи» (3:1). Что ж, очевидно, команда Гасперини отошла от неудачи с туринцами.

«Аталанта» атакует не так ярко, как в прошлом сезоне (48 мячей). Оборона, в свою очередь, частенько дает сбои — 29 пропущенных мячей в 21 поединке.

Разумеется, в матче с аутсайдером парни из Бергамо будут играть исключительно на победу. Вероятно, в итоге они ее добьются.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Аталанту» за 1.46, на ничью за 5.05, а на «Кальяри» — за 6.95

Хозяева не выигрывают с начала ноября, все глубже погружаясь в кризис.

«Аталанта» в последних матчах демонстрирует неплохие результаты, к тому же ставит цель подняться в зону Лиги чемпионов.

После ничьей с «Торино» «Аталанте» срочно нужно брать три очка в поединке с аутсайдером лиги. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.75