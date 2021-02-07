«Хоффенхайм»
В минувшем туре Бундеслиги «Хоффенхайм» был разгромлен в Мюнхене «Баварией» со счетом 1:4. Этим фиаско он прервал свою 3-матчевую беспроигрышную серию.
В этот период «деревенские» сперва расписали домашнюю мировую с «Арминией», сыграв 0:0, а затем по 3:0 справились в Берлине с «Гертой» и на своей арене с «Кельном».
По итогам 19 туров чемпионата Германии «сине-белые» с 22 набранными очками находятся на 12 месте в турнирной таблице, опережая всего лишь на пять очков зону переходных матчей.
Календарь и таблица Бундеслиги
Девять домашних встреч текущего первенства принесли «Хоффенхайму» три виктории, два мировых исхода и четыре фиаско. Разница мячей в этих встречах составляет 15:13.
«Айнтрахт»
У «Айнтрахта» на данный момент 8-матчевая беспроигрышная серия в рамках чемпионата страны. Последний раз он терпел фиаско в первенстве 11 декабря, уступив тогда в гостях «Вольфсбургу» (1:2).
После того коллектив из Франкфурта дважды играл вничью и шесть игр выиграл, две из которых пришлись на минувшие два тура: в гостях над «Арминией» (5:1) и на своей территории над «Гертой» (3:1).
В турнирной таблице первой Бундеслиги «орлы» с 33 набранными очками разместились на четвертой позиции, правда, трио преследователей находится на расстоянии всего лишь одного балла.
На выезде в этом розыгрыше БЛ «Айнтрахт» добился четырех викторий, столько же раз делил очки с оппонентами и дважды проиграл, разница мячей в этих играх составляет 21:17.
В первом круге «Айнтрахт» дома обыграл «Хоффенхайм» (2:1), в минувшем сезоне франкфуртцы победили дважды (2:1 и 1:0). В целом «орлы» неизменно одолевают «деревенских» в последних пяти встречах.
Прогноз
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Айнтрахта» предлагают — 2.30.
На викторию «Хоффенхайма» дают — 2.95, ничья оценена — в 4.18.
Эти команды играют между собой результативно, но редко когда сумма голов превышает три. Ставим в этой игре на ТМ 3,5.