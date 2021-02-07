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    Команды на двоих забьют меньше трех голов?

    «Хоффенхайм» — «Айнтрахт». Прогноз и ставка (к. 1.79) на футбол, чемпионат Германии, 7 февраля 2021 года

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    «Хоффенхайм» — «Айнтрахт»: прогноз и ставка
    Лука Йович
    В 20-м туре первой Бундеслиги на стадионе «ПриЗироу Арена» в Зинсхайме «Хоффенхайм» 7 февраля сыграет с «Айнтрахтом». Начало игры — в 17:30 по мск. «Хоффенхайм» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 07 Февраля 2021 года
    Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
    •  Хоффенхайм 17:30 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.85
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 2.30
  • Ставка!
    •

    «Хоффенхайм»

    В минувшем туре Бундеслиги «Хоффенхайм» был разгромлен в Мюнхене «Баварией» со счетом 1:4. Этим фиаско он прервал свою 3-матчевую беспроигрышную серию.

    В этот период «деревенские» сперва расписали домашнюю мировую с «Арминией», сыграв 0:0, а затем по 3:0 справились в Берлине с «Гертой» и на своей арене с «Кельном».

    По итогам 19 туров чемпионата Германии «сине-белые» с 22 набранными очками находятся на 12 месте в турнирной таблице, опережая всего лишь на пять очков зону переходных матчей.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Девять домашних встреч текущего первенства принесли «Хоффенхайму» три виктории, два мировых исхода и четыре фиаско. Разница мячей в этих встречах составляет 15:13.

    «Айнтрахт»

    У «Айнтрахта» на данный момент 8-матчевая беспроигрышная серия в рамках чемпионата страны. Последний раз он терпел фиаско в первенстве 11 декабря, уступив тогда в гостях «Вольфсбургу» (1:2).

    После того коллектив из Франкфурта дважды играл вничью и шесть игр выиграл, две из которых пришлись на минувшие два тура: в гостях над «Арминией» (5:1) и на своей территории над «Гертой» (3:1).

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    • В турнирной таблице первой Бундеслиги «орлы» с 33 набранными очками разместились на четвертой позиции, правда, трио преследователей находится на расстоянии всего лишь одного балла.

    На выезде в этом розыгрыше БЛ «Айнтрахт» добился четырех викторий, столько же раз делил очки с оппонентами и дважды проиграл, разница мячей в этих играх составляет 21:17.

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    В первом круге «Айнтрахт» дома обыграл «Хоффенхайм» (2:1), в минувшем сезоне франкфуртцы победили дважды (2:1 и 1:0). В целом «орлы» неизменно одолевают «деревенских» в последних пяти встречах.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Айнтрахта» предлагают — 2.30.

    На викторию «Хоффенхайма» дают — 2.95, ничья оценена — в 4.18.

    Эти команды играют между собой результативно, но редко когда сумма голов превышает три. Ставим в этой игре на ТМ 3,5.

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