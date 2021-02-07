В 20-м туре первой Бундеслиги на стадионе «ПриЗироу Арена» в Зинсхайме «Хоффенхайм» 7 февраля сыграет с «Айнтрахтом». Начало игры — в 17:30 по мск. «Хоффенхайм» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хоффенхайм»

В минувшем туре Бундеслиги «Хоффенхайм» был разгромлен в Мюнхене «Баварией» со счетом 1:4. Этим фиаско он прервал свою 3-матчевую беспроигрышную серию.

В этот период «деревенские» сперва расписали домашнюю мировую с «Арминией», сыграв 0:0, а затем по 3:0 справились в Берлине с «Гертой» и на своей арене с «Кельном».

По итогам 19 туров чемпионата Германии «сине-белые» с 22 набранными очками находятся на 12 месте в турнирной таблице, опережая всего лишь на пять очков зону переходных матчей.

Календарь и таблица Бундеслиги

Девять домашних встреч текущего первенства принесли «Хоффенхайму» три виктории, два мировых исхода и четыре фиаско. Разница мячей в этих встречах составляет 15:13.

«Айнтрахт»

У «Айнтрахта» на данный момент 8-матчевая беспроигрышная серия в рамках чемпионата страны. Последний раз он терпел фиаско в первенстве 11 декабря, уступив тогда в гостях «Вольфсбургу» (1:2).

После того коллектив из Франкфурта дважды играл вничью и шесть игр выиграл, две из которых пришлись на минувшие два тура: в гостях над «Арминией» (5:1) и на своей территории над «Гертой» (3:1).

В турнирной таблице первой Бундеслиги «орлы» с 33 набранными очками разместились на четвертой позиции, правда, трио преследователей находится на расстоянии всего лишь одного балла.

На выезде в этом розыгрыше БЛ «Айнтрахт» добился четырех викторий, столько же раз делил очки с оппонентами и дважды проиграл, разница мячей в этих играх составляет 21:17.

В первом круге «Айнтрахт» дома обыграл «Хоффенхайм» (2:1), в минувшем сезоне франкфуртцы победили дважды (2:1 и 1:0). В целом «орлы» неизменно одолевают «деревенских» в последних пяти встречах.

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Айнтрахта» предлагают — 2.30.

На викторию «Хоффенхайма» дают — 2.95, ничья оценена — в 4.18.

Эти команды играют между собой результативно, но редко когда сумма голов превышает три. Ставим в этой игре на ТМ 3,5.