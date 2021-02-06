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    «Севилья» одолеет середняка Примеры

    «Севилья» — «Хетафе». Прогноз и ставка (к. 1.70) на матч Примеры 6 февраля 2021 года

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    «Севилья» сыграет на своем поле с «Хетафе» в рамках 22-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 6 февраля, начало — в 23:00 мск. «Севилья» — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 06 Февраля 2021 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 23:00 Хетафе Хетафе
  • Хетафе
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 5.70
  • Ставка!
    •

    «Севилья»

    «Севилья» нынешний сезон проводит на своем уровне. Ни дать, ни взять, команда ходит в лидерах испанского футбола — 4 место.

    Севильцы набрали уже 39 очков, причем шансы подняться на вторую позицию у команды вполне приличные, ведь отставание от идущей на искомом месте «Барселоны» составляет всего один пункт.

    В минувшем туре «Севилья» на выезде переиграла «Эйбар» (0:2). Причем после того севильцы прошли «Альмерию» в Кубке Испании — 0:1.

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    С «Хетафе» команда играет вполне успешно. Три последних противостояния завершились победой «Севильи».

    «Хетафе»

    «Хетафе» выступает на своем уровне. Нынешнее 12 место — показатель класса команды, не претендующей ни на что существенное.

    В минувшем туре команда дома потеряла очки. Все-таки задача стояла обыграть «Алавес», но в итоге команды разошлись ни с чем — 0:0.

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  • 03/02/2021

    • В этом матче «Хетафе» сыграет практически в оптимальном составе. Не смогут помочь гостям лишь Кучо, Матиас Оливейра и Энес Унал. Все они пребывают в лазарете.

    «Хетафе» откровенно блекло выглядит в атаке. Яркий показатель этому — лишь 17 забитых мячей в 20 матчах.

    Прогноз

    Букмекеры предлагают поставить на «Севилья» за 1.70, на ничью за 3.64, а на «Хетафе» — за 5.70

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    Хозяева борются за самые высокие места, и явно не планируют терять очки на ровном месте.

    «Хетафе» слабо атакует, зато вполне надежно действует в обороне.

    Хозяева не столь мощно атакуют, но класса для победы над середняком хватить должно. Наши прогноз и ставка — Победа «Севильи» с коэффициентом 1.70

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