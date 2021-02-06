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    «Канониры» разживутся очками?

    «Астон Вилла» — «Арсенал». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.62 на матч АПЛ 6 февраля 2021 года

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    «Астон Вилла» — «Арсенал»: прогноз и ставка
    Александр Ляказетт
    «Астон Вилла» сыграет на своем поле с «Арсеналом» в рамках 23 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 6 февраля, начало — в 15:30 мск. «Астон Вилла» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 06 Февраля 2021 года
    Астон Вилла
  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 15:30 Арсенал Лондон Арсенал Лондон
  • Лондон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
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    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» в нынешнем сезоне обитает на экваторе турнирной таблицы АПЛ. Сейчас команда занимает вполне подобающее 9 место.

    Отставание от еврокубкового 5 места измеряется тремя очками. Причем «вилланы» демонстрируют интересный футбол, а Джек Грилиш проводит шикарный сезон.

    В минувшем туре у «Астон Виллы» не получилось добиться успеха. Более того, команда дома уступила «Вест Хэму» (1:3).

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    В этом поединке хозяева могут рассчитывать на практически полную кадровую обойму. Не сыграет только игрок ротации Кортни Хос.

    «Арсенал»

    «Арсенал» в минувшем туре уступил «Вулверхэмптону» (2:1). Это поражение жестоко ударило по амбициям клуба в борьбе за попадание в еврокубки.

    Между тем, в этой самой борьбе еще не все потеряно. Ныне «канониры» окопались в районе экватора турнирной таблицы.

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    • Атака «Арсенал» в нынешнем сезоне действует не столь результативно. Команда забила лишь 27 мячей в 22 поединках, пропустив в свои ворота 22.

    С «Астон Виллой» лондонцы играют не столь успешно. Свидетельством тому служит два поражения в двух последних матчах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Астон Виллу» за 2.46, на ничью за 3.80, а на «Арсенал» — за 2.82

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    «Астон Вилла» нестабильна, но наверняка рассчитывает на максимум очков в этом поединке.

    «Арсенал» в последних матчах лихорадит, но в этом матче гости наверняка будут биться за очки.

    Гости уже растеряли немало очков, и в этом матче наверняка будут сконцентрированы на достижении позитивного исхода. Наши прогноз и ставка — Победа «Арсенала» или ничья с коэффициентом 1.62

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