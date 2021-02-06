«Астон Вилла» сыграет на своем поле с «Арсеналом» в рамках 23 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 6 февраля, начало — в 15:30 мск. «Астон Вилла» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» в нынешнем сезоне обитает на экваторе турнирной таблицы АПЛ. Сейчас команда занимает вполне подобающее 9 место.

Отставание от еврокубкового 5 места измеряется тремя очками. Причем «вилланы» демонстрируют интересный футбол, а Джек Грилиш проводит шикарный сезон.

В минувшем туре у «Астон Виллы» не получилось добиться успеха. Более того, команда дома уступила «Вест Хэму» (1:3).

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В этом поединке хозяева могут рассчитывать на практически полную кадровую обойму. Не сыграет только игрок ротации Кортни Хос.

«Арсенал»

«Арсенал» в минувшем туре уступил «Вулверхэмптону» (2:1). Это поражение жестоко ударило по амбициям клуба в борьбе за попадание в еврокубки.

Между тем, в этой самой борьбе еще не все потеряно. Ныне «канониры» окопались в районе экватора турнирной таблицы.

Атака «Арсенал» в нынешнем сезоне действует не столь результативно. Команда забила лишь 27 мячей в 22 поединках, пропустив в свои ворота 22.

С «Астон Виллой» лондонцы играют не столь успешно. Свидетельством тому служит два поражения в двух последних матчах.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Астон Виллу» за 2.46, на ничью за 3.80, а на «Арсенал» — за 2.82

«Астон Вилла» нестабильна, но наверняка рассчитывает на максимум очков в этом поединке.

«Арсенал» в последних матчах лихорадит, но в этом матче гости наверняка будут биться за очки.

Гости уже растеряли немало очков, и в этом матче наверняка будут сконцентрированы на достижении позитивного исхода. Наши прогноз и ставка — Победа «Арсенала» или ничья с коэффициентом 1.62