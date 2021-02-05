В пятницу, 5 февраля, в стартовом поединке 24-го тура испанской Сегунды «Альбасете» на своем поле сыграет с «Мальоркой». Поединок начнется в 23:00 по мск. «Альбасете» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Альбасете»

«Альбасете» сейчас находится на подъеме. Коллектив не уступает уже на протяжении последних пяти матчей первенства, выиграв за это время четыре игры при одной мировой.

Ничья была в первом матче 2021 года в гостях с «Малагой» (1:1), после этого «сыровары» победили в трех поединках подряд. Сперва в этой серии они дома справились с «Сарагосой» (1:0), а затем на выезде поочередно одолели «Алькоркон» (2:1) и «Овьедо» (1:0).

Благодаря этой удачной серии коллектив покинул зону вылета. В данный момент от идет на 17 месте в турнирной таблице, но опасную позицию опережает всего лишь на два пункта.

Все прогнозы на футбол

11 домашних матчей текущей Сегунды принесли «Альбасете» три виктории, четыре мировых исхода и столько же поражений, разница мячей в них составляет 10:12.

«Мальорка»

«Мальорка» является единоличным лидером Сегунды. У коллектива на счету 48 баллов и отрыв в три балла от дуэта преследователей.

В минувшем туре первенства островитяне в родных стенах минимально обыграли «Жирону» (1:0), а перед этим они в Мадриде смогли одолеть «Райо Вальекано» (3:1), тем самым прервав на тот момент свою 4-матчевую безвыигрышную серию.

В этот неудачный период «киноварные» в рамках чемпионата раз сыграли вничью и потерпели два фиаско, а также прекратили борьбу в Кубке Испании, уступив в серии послематчевых пенальти «Фуэнлабраде».

Вне родных стен в текущем первенстве «Мальорка» еще не проигрывала, выиграв семь встреч при четырех мировых результатах, разница забитых и пропущенных — 13:4.

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Мальорки» предлагают — 2.10.

На викторию «Альбасете» дают — 4.36, ничья оценена — в 3.00.

Хозяева, набравшие в последнее время превосходную форму, вполне могут отобрать очки у текущего лидера. Наш прогноз и ставка на эту игру — 1Х.