«Фулхэм»
«Фулхэм» в нынешнем сезоне отчаянно бьется за выживание в АПЛ. Сейчас команда занимает скромное и опасное 18 место.
Отставание от спасительной 17 позиции измеряется 7 очками. Между тем, у команды серьезные проблемы с атакой — 17 мячей в 20 матчах.
В минувшем туре у «Фулхэма» не получилось добиться победы. В битве с таким же аутсайдером «Вест Бромвичем» команда добилась лишь ничьей (2:2).
В этом поединке хозяевам не поможет травмированный хавбек Том Кэрни. Остальные исполнители готовы дать бой «лисам».
«Лестер»
«Лестер» в минувшем туре дома сенсационно уступил «Лидсу» (1:3). Это поражение жестоко ударило по амбициям клуба в борьбе за чемпионский титул.
Между тем, в этой борьбе еще не все потеряно. Вот только навязать конкуренцию «Манчестер Сити» «лисам» будет не так просто. Вообще, в чемпионство «Лестера» верится с трудом…
Атака «Лестера» в нынешнем сезоне действует не столь результативно. Команда забила 37 мячей в 21 поединке, пропустив в свои ворота 25.
С «Фулхэмом» лондонцы играют не столь успешно. Свидетельством тому служат две победы при двух поражениях.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Лестер» за 1.94, на ничью за 3.53, а на «Фулхэм» — за 3.92
«Фулхэм» крайне пассивен в атаке, к тому же не лучшим образом обороняется.
«Лестер» в последних матчах немного лихорадит, но в этом матче «лисы» наверняка будут биться за три очка.
Гости уже растеряли немало очков, и в этом матче наверняка будут активно атаковать с первых минут. Наши прогноз и ставка — Победа «Лестера» с коэффициентом 1.94