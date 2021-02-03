«Фулхэм» сыграет на своем поле с «Лестером» в рамках 22 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 3 февраля, начало — в 21:00 мск. «Фулхэм» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фулхэм»

«Фулхэм» в нынешнем сезоне отчаянно бьется за выживание в АПЛ. Сейчас команда занимает скромное и опасное 18 место.

Отставание от спасительной 17 позиции измеряется 7 очками. Между тем, у команды серьезные проблемы с атакой — 17 мячей в 20 матчах.

В минувшем туре у «Фулхэма» не получилось добиться победы. В битве с таким же аутсайдером «Вест Бромвичем» команда добилась лишь ничьей (2:2).

Календарь и таблица АПЛ

В этом поединке хозяевам не поможет травмированный хавбек Том Кэрни. Остальные исполнители готовы дать бой «лисам».

«Лестер»

«Лестер» в минувшем туре дома сенсационно уступил «Лидсу» (1:3). Это поражение жестоко ударило по амбициям клуба в борьбе за чемпионский титул.

Между тем, в этой борьбе еще не все потеряно. Вот только навязать конкуренцию «Манчестер Сити» «лисам» будет не так просто. Вообще, в чемпионство «Лестера» верится с трудом…

Атака «Лестера» в нынешнем сезоне действует не столь результативно. Команда забила 37 мячей в 21 поединке, пропустив в свои ворота 25.

С «Фулхэмом» лондонцы играют не столь успешно. Свидетельством тому служат две победы при двух поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лестер» за 1.94, на ничью за 3.53, а на «Фулхэм» — за 3.92

«Фулхэм» крайне пассивен в атаке, к тому же не лучшим образом обороняется.

«Лестер» в последних матчах немного лихорадит, но в этом матче «лисы» наверняка будут биться за три очка.

Гости уже растеряли немало очков, и в этом матче наверняка будут активно атаковать с первых минут. Наши прогноз и ставка — Победа «Лестера» с коэффициентом 1.94