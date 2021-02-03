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    «Лисы» вернутся на победный путь?

    «Фулхэм» — «Лестер». Прогноз и ставка (к. 1.94) на футбол, АПЛ, 3 февраля 2021 года

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    «Фулхэм» — «Лестер»: прогноз и ставка
    Уэсли Фофана
    «Фулхэм» сыграет на своем поле с «Лестером» в рамках 22 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 3 февраля, начало — в 21:00 мск. «Фулхэм» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 03 Февраля 2021 года
    Фулхэм
  • Лондон
    •  Фулхэм 21:00 Лестер Лестер
  • Лестер
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.15
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 1.90
  • Ставка!
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    «Фулхэм»

    «Фулхэм» в нынешнем сезоне отчаянно бьется за выживание в АПЛ. Сейчас команда занимает скромное и опасное 18 место.

    Отставание от спасительной 17 позиции измеряется 7 очками. Между тем, у команды серьезные проблемы с атакой — 17 мячей в 20 матчах.

    В минувшем туре у «Фулхэма» не получилось добиться победы. В битве с таким же аутсайдером «Вест Бромвичем» команда добилась лишь ничьей (2:2).

    Календарь и таблица АПЛ

    В этом поединке хозяевам не поможет травмированный хавбек Том Кэрни. Остальные исполнители готовы дать бой «лисам».

    «Лестер»

    «Лестер» в минувшем туре дома сенсационно уступил «Лидсу» (1:3). Это поражение жестоко ударило по амбициям клуба в борьбе за чемпионский титул.

    Между тем, в этой борьбе еще не все потеряно. Вот только навязать конкуренцию «Манчестер Сити» «лисам» будет не так просто. Вообще, в чемпионство «Лестера» верится с трудом…

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    • Атака «Лестера» в нынешнем сезоне действует не столь результативно. Команда забила 37 мячей в 21 поединке, пропустив в свои ворота 25.

    С «Фулхэмом» лондонцы играют не столь успешно. Свидетельством тому служат две победы при двух поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лестер» за 1.94, на ничью за 3.53, а на «Фулхэм» — за 3.92

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    «Фулхэм» крайне пассивен в атаке, к тому же не лучшим образом обороняется.

    «Лестер» в последних матчах немного лихорадит, но в этом матче «лисы» наверняка будут биться за три очка.

    Гости уже растеряли немало очков, и в этом матче наверняка будут активно атаковать с первых минут. Наши прогноз и ставка — Победа «Лестера» с коэффициентом 1.94

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