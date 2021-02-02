«Шеффилд Юнайтед»
«Шеффилд Юнайтед» в нынешнем сезоне все никак не может выбраться с последнего места. В активе у команды только 8 очков в 21 матче.
«Клинки» твердо стоят на вылет. Правда, в последних матчах команда демонстрирует неплохие результаты.
Сначала «клинки» сенсационно на выезде переиграли «Манчестер Юнайтед» (1:2), после чего уступили «Манчестер Сити» (1:0). Очень даже неплохо для аутсайдера, но не было бы поздно?!
В этом поединке хозяевам не помогут травмированные Сандер Берг, Бен Осборн и Джек Робинсон. Впрочем, и без них «клинки» уже доказали, что их рано окончательно списывать в Чемпионшип.
«Вест Бромвич»
«Вест Бромвич» в минувшем туре подписал мировое соглашение с «Фулхэмом» (2:2). Теперь команда имеет 12 очков, занимая предпоследнее 19 место.
Правда, в борьбе за выживание еще не все потеряно. Правда, для этого «дроздам» нужно незамедлительно набирать очки.
Атака «Вест Бромвича» в нынешнем сезоне действует без особого успеха. Команда забила лишь 17 мячей в 21 поединке, пропустив в свои ворота аж 50.
У «дроздов» не оборона, а проходной двор. И это, заметьте, еще без кадровых проблем!
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Шеффилд Юнайтед» за 1.92, на ничью за 3.58, а на «Вест Бромвич» — за 4.45
«Шеффилд Юнайтед» в последние годы неудачно играет с «дроздами»: лишь одна победа в 5 последних поединках.
«Вест Бромвич» ужасно обороняется, но все же не теряет надежд остаться в АПЛ.
Обе команды слабоваты в обороне, так что кто-то точно пропустит еще до перерыва. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.70