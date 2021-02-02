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    «Клинки» с «дроздами» откроют счет быстро

    «Шеффилд Юнайтед» — «Вест Бромвич». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.70 на матч АПЛ 2 февраля 2021 года

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    «Шеффилд Юнайтед» — «Вест Бромвич»: прогноз и ставка
    Итан Ампаду
    «Шеффилд Юнайтед» сыграет на своем поле с «Вест Бромвичем» в рамках 22 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 2 февраля, начало — в 21:00 мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Февраля 2021 года
    Шеффилд Юнайтед
  • Шеффилд
    •  Шеффилд Юнайтед 21:00 Вест Бромвич Вест Бромвич
  • Вест Бромвич
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.90
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 4.30
  • Ставка!
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    «Шеффилд Юнайтед»

    «Шеффилд Юнайтед» в нынешнем сезоне все никак не может выбраться с последнего места. В активе у команды только 8 очков в 21 матче.

    «Клинки» твердо стоят на вылет. Правда, в последних матчах команда демонстрирует неплохие результаты.

    Сначала «клинки» сенсационно на выезде переиграли «Манчестер Юнайтед» (1:2), после чего уступили «Манчестер Сити» (1:0). Очень даже неплохо для аутсайдера, но не было бы поздно?!

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    В этом поединке хозяевам не помогут травмированные Сандер Берг, Бен Осборн и Джек Робинсон. Впрочем, и без них «клинки» уже доказали, что их рано окончательно списывать в Чемпионшип.

    «Вест Бромвич»

    «Вест Бромвич» в минувшем туре подписал мировое соглашение с «Фулхэмом» (2:2). Теперь команда имеет 12 очков, занимая предпоследнее 19 место.

    Правда, в борьбе за выживание еще не все потеряно. Правда, для этого «дроздам» нужно незамедлительно набирать очки.

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    • Атака «Вест Бромвича» в нынешнем сезоне действует без особого успеха. Команда забила лишь 17 мячей в 21 поединке, пропустив в свои ворота аж 50.

    У «дроздов» не оборона, а проходной двор. И это, заметьте, еще без кадровых проблем!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Шеффилд Юнайтед» за 1.92, на ничью за 3.58, а на «Вест Бромвич» — за 4.45

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    «Шеффилд Юнайтед» в последние годы неудачно играет с «дроздами»: лишь одна победа в 5 последних поединках.

    «Вест Бромвич» ужасно обороняется, но все же не теряет надежд остаться в АПЛ.

    Обе команды слабоваты в обороне, так что кто-то точно пропустит еще до перерыва. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.70

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