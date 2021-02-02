«Шеффилд Юнайтед» сыграет на своем поле с «Вест Бромвичем» в рамках 22 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 2 февраля, начало — в 21:00 мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» в нынешнем сезоне все никак не может выбраться с последнего места. В активе у команды только 8 очков в 21 матче.

«Клинки» твердо стоят на вылет. Правда, в последних матчах команда демонстрирует неплохие результаты.

Сначала «клинки» сенсационно на выезде переиграли «Манчестер Юнайтед» (1:2), после чего уступили «Манчестер Сити» (1:0). Очень даже неплохо для аутсайдера, но не было бы поздно?!

Все прогнозы на АПЛ

В этом поединке хозяевам не помогут травмированные Сандер Берг, Бен Осборн и Джек Робинсон. Впрочем, и без них «клинки» уже доказали, что их рано окончательно списывать в Чемпионшип.

«Вест Бромвич»

«Вест Бромвич» в минувшем туре подписал мировое соглашение с «Фулхэмом» (2:2). Теперь команда имеет 12 очков, занимая предпоследнее 19 место.

Правда, в борьбе за выживание еще не все потеряно. Правда, для этого «дроздам» нужно незамедлительно набирать очки.

Атака «Вест Бромвича» в нынешнем сезоне действует без особого успеха. Команда забила лишь 17 мячей в 21 поединке, пропустив в свои ворота аж 50.

У «дроздов» не оборона, а проходной двор. И это, заметьте, еще без кадровых проблем!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Шеффилд Юнайтед» за 1.92, на ничью за 3.58, а на «Вест Бромвич» — за 4.45

«Шеффилд Юнайтед» в последние годы неудачно играет с «дроздами»: лишь одна победа в 5 последних поединках.

«Вест Бромвич» ужасно обороняется, но все же не теряет надежд остаться в АПЛ.

Обе команды слабоваты в обороне, так что кто-то точно пропустит еще до перерыва. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.70