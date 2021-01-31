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    «Акулы» смогут распечатать «грифонов»?

    «Кротоне» — «Дженоа». Прогноз и ставка (к. 1.87) на футбол, чемпионат Италии, 31 января 2021 года

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    «Кротоне» — «Дженоа»: прогноз и ставка
    Эльдор Шомуродов
    В рамках 20-го тура итальянской Серии А «Кротоне» дома сыграет с «Дженоа». Встреча, которая пройдет 31 января на стадионе «Эцио Скида», начнется в 17:00 по мск. «Кротоне» — «Дженоа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 31 Января 2021 года
    Кротоне
  • Италия. Серия А
    •  Кротоне 17:00 Дженоа Дженоа
  • Генуя
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.90
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.55
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    «Кротоне»

    «Кротоне» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав всего 12 очков в 19 проведенных встречах. От 17 спасительной строки коллектив отстает на три пункта.

    В прошлом туре «акулы» проиграли на выезде «Фиорентине» со счетом 1:2. Это стало их четвертым проигрышем за пять последних матчей первенства, еще один матч они выиграли.

    Эта виктория состоялась пару игровых дней тому назад на своей территории над «Беневенто» (4:1) . Правда, в этот период «пифагорейцы» забивали в каждом проведенном поединке.

    Календарь и таблица Серии А

    В этом розыгрыше Серии А «Кротоне» 10 из 12 очков набрал именно в домашних матчах, выиграв три игры при одной ничьей и пяти поражениях. Разница мячей в этих встречах составляет 13:17.

    «Дженоа»

    У «Дженоа» на счету находится 18 набранных пунктов, с которыми коллектив идет на 16 месте в турнирной таблице итальянского первенства, находясь в четырех баллах от зоны вылета.

    В своей последней игре чемпионата «грифонам» удалось обыграть дома «Кальяри» со счетом 1:0, тем самым продлив беспроигрышную серию до трех встреч, где они даже не пропускали.

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    • В этот удачный период клуб из Генуи расписал мировую в Бергамо с «Аталантой» (0:0), а перед этим обыграл в родных стенах «Болонью» (2:0). Между этими поединками он уступил «Юве» (2:3 ОТ) в Кубке Италии.

    На выезде статистка «Дженоа» выглядит следующим образом: одна победа в девяти матчах при четырех ничьих и таком же количестве поражений, разница мячей — 5:14.

    В первом круге «Дженоа» на своем поле разгромил «кротоне» со счетом 4:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Дженоа» предлагают — 2.60.

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    На викторию «Кротоне» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.42.

    Хотя «акулы» и замыкают турнирку, однако дома регулярно огорчают своих соперников. Ожидаем, что в данной игре хозяева тоже забьют, но в тоже время и пропустят. Наш прогноз — обе забьют: да.

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