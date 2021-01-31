В рамках 20-го тура итальянской Серии А «Кротоне» дома сыграет с «Дженоа». Встреча, которая пройдет 31 января на стадионе «Эцио Скида», начнется в 17:00 по мск. «Кротоне» — «Дженоа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кротоне»

«Кротоне» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав всего 12 очков в 19 проведенных встречах. От 17 спасительной строки коллектив отстает на три пункта.

В прошлом туре «акулы» проиграли на выезде «Фиорентине» со счетом 1:2. Это стало их четвертым проигрышем за пять последних матчей первенства, еще один матч они выиграли.

Эта виктория состоялась пару игровых дней тому назад на своей территории над «Беневенто» (4:1) . Правда, в этот период «пифагорейцы» забивали в каждом проведенном поединке.

Календарь и таблица Серии А

В этом розыгрыше Серии А «Кротоне» 10 из 12 очков набрал именно в домашних матчах, выиграв три игры при одной ничьей и пяти поражениях. Разница мячей в этих встречах составляет 13:17.

«Дженоа»

У «Дженоа» на счету находится 18 набранных пунктов, с которыми коллектив идет на 16 месте в турнирной таблице итальянского первенства, находясь в четырех баллах от зоны вылета.

В своей последней игре чемпионата «грифонам» удалось обыграть дома «Кальяри» со счетом 1:0, тем самым продлив беспроигрышную серию до трех встреч, где они даже не пропускали.

В этот удачный период клуб из Генуи расписал мировую в Бергамо с «Аталантой» (0:0), а перед этим обыграл в родных стенах «Болонью» (2:0). Между этими поединками он уступил «Юве» (2:3 ОТ) в Кубке Италии.

На выезде статистка «Дженоа» выглядит следующим образом: одна победа в девяти матчах при четырех ничьих и таком же количестве поражений, разница мячей — 5:14.

В первом круге «Дженоа» на своем поле разгромил «кротоне» со счетом 4:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Дженоа» предлагают — 2.60.

На викторию «Кротоне» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.42.

Хотя «акулы» и замыкают турнирку, однако дома регулярно огорчают своих соперников. Ожидаем, что в данной игре хозяева тоже забьют, но в тоже время и пропустят. Наш прогноз — обе забьют: да.