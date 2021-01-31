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    Команды отгрузят друг другу?

    «Анже» — «Ним». Прогноз и ставка (к. 1.87) на футбол, чемпионат Франции, 31 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Анже Прогнозы на Ним Календарь Лиги 1
    «Анже» — «Ним»: прогноз и ставка
    Футболист «Анже»
    31 января «Анже» на своем поле примет «Ним» в рамках 22-го тура французской Лиги 1. Стартовый свисток будет дан в 17:00 по мск. «Анже» — «Ним»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 31 Января 2021 года
    Анже
  • Франция. Лига 1
    •  Анже 17:00 Ним Ним
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 5.30
  • Ставка!
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    «Анже»

    «Анже» в текущем сезоне является середняком. Сейчас коллектив идет на десятом месте в турнирной таблице Лиги 1, имея в свой копилке 30 очков и отстает от еврокубковой зоны на шесть баллов.

    «Черно-белые» крайне неудачно провели свои последние три игры в чемпионате, проиграв все. На выезде в этот период они уступили 0:3 «Монако» и 1:2 «Бордо», а также дома были повержены 0:1 ПСЖ.

    Перед этой «черной» серией подопечные Стефана Мулена уступили лишь раз в семи встречах, еще выиграв четыре поединка (среди них стоит выделить виктории над «Марселем» и «Лиллем») при двух мировых исходах.

    Календарь и таблица Лиги 1

    На своей территории «Анже» в этом первенстве добыл четыре выигрыша, раз сыграл вничью и пять раз терпел фиаско, разница мячей составляет 9:13.

    «Ним»

    «Ним» с 15 набранными очками находится на последнем месте в чемпионате Франции, однако безопасная позиция находится на расстоянии всего трех баллов.

    В минувшем туре первенства «крокодилы» в гостях обыграли «Марсель» со счетом 2:1, прервав тем самым свою 8-матчевую безвыигрышную серию, в которой было семь фиаско и шесть из них «всухую».

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    • Перед победой над «провансальцами», «красно-белые» потерпели три поражения подряд — от «Лилля» (0:1) и «Дижона» (1:3) в родных стенах, а также от «Страсбура» (0:5) в гостях.

    В текущем розыгрыше Лиги 1 «Ним» выступает лучше, чем дома, набрав 11 очко из 15. Коллектив трижды победил, два раза сыграл вничью и пять матчей проиграл, разница мячей — 7:18.

    В первом круге «Анже» в гостях разгромил «Ним» (5:1), а в прошлом сезоне эти клубы обменялись домашними викториями по 1:0.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Анже» предлагают — 1.70.

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    На викторию «Нима» дают — 5.65, ничья оценена — в 3.98.

    За последние девять очных встреч в шести случаях забивали обе команды. Прогнозируем, что и на этот раз отличатся и те, и другие. Наша ставка — обе забьют: да.

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