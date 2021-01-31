31 января «Анже» на своем поле примет «Ним» в рамках 22-го тура французской Лиги 1. Стартовый свисток будет дан в 17:00 по мск. «Анже» — «Ним»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Анже»

«Анже» в текущем сезоне является середняком. Сейчас коллектив идет на десятом месте в турнирной таблице Лиги 1, имея в свой копилке 30 очков и отстает от еврокубковой зоны на шесть баллов.

«Черно-белые» крайне неудачно провели свои последние три игры в чемпионате, проиграв все. На выезде в этот период они уступили 0:3 «Монако» и 1:2 «Бордо», а также дома были повержены 0:1 ПСЖ.

Перед этой «черной» серией подопечные Стефана Мулена уступили лишь раз в семи встречах, еще выиграв четыре поединка (среди них стоит выделить виктории над «Марселем» и «Лиллем») при двух мировых исходах.

Календарь и таблица Лиги 1

На своей территории «Анже» в этом первенстве добыл четыре выигрыша, раз сыграл вничью и пять раз терпел фиаско, разница мячей составляет 9:13.

«Ним»

«Ним» с 15 набранными очками находится на последнем месте в чемпионате Франции, однако безопасная позиция находится на расстоянии всего трех баллов.

В минувшем туре первенства «крокодилы» в гостях обыграли «Марсель» со счетом 2:1, прервав тем самым свою 8-матчевую безвыигрышную серию, в которой было семь фиаско и шесть из них «всухую».

Перед победой над «провансальцами», «красно-белые» потерпели три поражения подряд — от «Лилля» (0:1) и «Дижона» (1:3) в родных стенах, а также от «Страсбура» (0:5) в гостях.

В текущем розыгрыше Лиги 1 «Ним» выступает лучше, чем дома, набрав 11 очко из 15. Коллектив трижды победил, два раза сыграл вничью и пять матчей проиграл, разница мячей — 7:18.

В первом круге «Анже» в гостях разгромил «Ним» (5:1), а в прошлом сезоне эти клубы обменялись домашними викториями по 1:0.

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Анже» предлагают — 1.70.

На викторию «Нима» дают — 5.65, ничья оценена — в 3.98.

За последние девять очных встреч в шести случаях забивали обе команды. Прогнозируем, что и на этот раз отличатся и те, и другие. Наша ставка — обе забьют: да.