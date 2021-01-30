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    «Саутгемптон» и «Астон Вилла» порадуют голами

    «Саутгемптон» — «Астон Вилла». Прогноз и ставка (к. 1.71) на АПЛ 30 января 2021 года

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    «Саутгемптон» — «Астон Вилла»: прогноз и ставка
    Дэнни Ингс
    В матче 21 тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» на стадионе «Сент-Мэри» примет «Астон Виллу». Поединок состоится 30 января в 23:00 мск. «Саутгемптон» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Января 2021 года
    Саутгемптон
  • Саутгемптон
    •  Саутгемптон 23:00 Астон Вилла Астон Вилла
  • Бирмингем
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
    •

    «Саутгемптон»

    «Святые» опустились на 11 место (29) после двух поражений подряд. Команда Ральфа Хазенхюттля проиграла «Лестеру» (0:2) и «Арсеналу» (1:3). Правда перед этим хозяева обыграли дома «Ливерпуль» (1:0).

    «Саутгемптон» также побеждал в Кубке Англии. Там команда обыграла «Шрусбери» (2:0) и «Арсенал» (1:0). В итоге коллектив прошел в 1/8 финала.

    Представители графства Гэмпшир проиграли только в одном из четырех домашних матчей. В трех случаях они побеждали. Но если смотреть только на АПЛ, то там у команды одна победа в четырех случаях.

    Календарь и таблица АПЛ

    Натан Телла, Вильям Смолбон, Майкл Обафеми, Мусса Дженепо и Янник Вестергор — футболисты, которые пропустят встречу.

    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» имеет те же 29 очков, но находится на строчку выше. У «львов» был непростой отрезок, который знатно отобрал очки у команды.

    «Вилла» проиграла «Ман Юнайтед» 1:2 и «Ман Сити» 0:2. Также была ничья с «Челси» 1:1. Неожиданным стало поражение команды от «Бернли», хотя «бордовые» набрали хорошую форму.

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    • Единственную победу за этот период команда одержала над «Ньюкаслом» (2:0). Ну и напомним, что бирмингемцы проиграли «Ливерпулю» в Кубке Англии. Получается, что у команды было 4 поражения в пяти последних выступлениях.

    В лазарете гостей без изменений — травмированы Корнти Хос и Уэсли.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты почти поделены поровну — 2.60 и 2.65 соответственно. За 3.65 букмекеры выставили ничью.

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    Обе команды в последнем матче немало пропустили. «Астон Вилла» в пяти играх подряд допускала не менее двух взятий своих ворот. У «святых» дела идут не так плохо. Но все же мы ждем результативный поединок.

    11 января «Саутгемптон» на выезде обыграл «Астон Виллу» со счетом 4:3. Вполне можно поставить на тотал больше 2.5 за 1.71.

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