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    Приблизят ли бретонцы отставку Виллаша-Боаша?

    «Марсель» — «Ренн». Прогноз и ставка (к. 1.60) на футбол, чемпионат Франции, 30 января 2021 года

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    «Марсель» — «Ренн»: прогноз и ставка
    Андре Виллаш-Боаш
    В субботу, 30 января, в 22-м туре французской Лиги 1 «Марсель» на «Велодроме» сразится с «Ренном». Поединок начнется в 23:00 по мск. «Марсель» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 30 Января 2021 года
    Марсель
  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 23:00 Ренн Ренн
  • Ренн
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.80
  • Ставка!
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    «Марсель»

    На данный момент «Марсель» пребывает в кризисе. Коллектив Виллаша-Боаша не может победить на протяжении последних пяти встреч во всех проведенных турнирах.

    Так эту неудачную серию «южане» начали с выездной мировой против «Дижона» (0:0) в рамках Лиги 1, после чего они только проигрывали. Сперва в Суперкубке Франции было фиаско от ПСЖ — 1:2.

    А затем «провансальцы» трижды подряд уступили в чемпионате страны. В родных стенах они оказались слабей «Нима» (1:2) и «Ланса» (0:1), а накануне в гостях проиграли 1:3 «Монако».

    Календарь и таблица Лиги 1

    Эта неудачная серия отбросила «Марсель» на шестую строку в турнирной таблице французского первенства, с отставание в четыре пункта от еврокубковой позиции. На «Велодроме» команда четыре раза побеждала при трех ничьих и поражениях, разница мячей — 15:12.

    «Ренн»

    У «Ренна» в копилке находится на четыре очка больше, чем у предстоящего противника, и он идет на одну строку в турнирной таблице выше.

    В своей последней проведенной игре чемпионата бретонцы уступили в родных стенах «Лиллю» со счетом 0:1. Этой неудачей они прервали свою 7-матчевую беспроигрышную серию, в которой было пять побед.

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    • Перед игрой с «догами», «красно-черные» одолели в гостях 2:1 «Брест», а еще ранее они расписали мировые с дома с «Лионом» (2:2) и на выезде с «Нантом» (0:0).

    На выезде в текущем розыгрыше Лиги 1 «Ренн» выступает вполне успешно, проиграв только раз в 10 случаях, еще пять раз он победил и четыре матча закончил вничью, разница мячей — 16:9.

    В первом круге бретонцы дома одолели «южан» (2:1), а в минувшем сезоне «Марсель» в играх с «Ренном» набрал четыре очка, выиграв 1:0 в гостях и сыграв 1:1 в родных стенах.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Марселя» предлагают — 2.66.

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    На викторию «Ренна» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.36.

    Учитывая, что «Ренн» в гостях в текущем первенстве проиграл только ПСЖ, то в игре с кризисным соперником бретонцам вполне по силам добыть очки. Наш прогноз и ставка -Х2.

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