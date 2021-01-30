В субботу, 30 января, в 22-м туре французской Лиги 1 «Марсель» на «Велодроме» сразится с «Ренном». Поединок начнется в 23:00 по мск. «Марсель» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марсель»

На данный момент «Марсель» пребывает в кризисе. Коллектив Виллаша-Боаша не может победить на протяжении последних пяти встреч во всех проведенных турнирах.

Так эту неудачную серию «южане» начали с выездной мировой против «Дижона» (0:0) в рамках Лиги 1, после чего они только проигрывали. Сперва в Суперкубке Франции было фиаско от ПСЖ — 1:2.

А затем «провансальцы» трижды подряд уступили в чемпионате страны. В родных стенах они оказались слабей «Нима» (1:2) и «Ланса» (0:1), а накануне в гостях проиграли 1:3 «Монако».

Календарь и таблица Лиги 1

Эта неудачная серия отбросила «Марсель» на шестую строку в турнирной таблице французского первенства, с отставание в четыре пункта от еврокубковой позиции. На «Велодроме» команда четыре раза побеждала при трех ничьих и поражениях, разница мячей — 15:12.

«Ренн»

У «Ренна» в копилке находится на четыре очка больше, чем у предстоящего противника, и он идет на одну строку в турнирной таблице выше.

В своей последней проведенной игре чемпионата бретонцы уступили в родных стенах «Лиллю» со счетом 0:1. Этой неудачей они прервали свою 7-матчевую беспроигрышную серию, в которой было пять побед.

Перед игрой с «догами», «красно-черные» одолели в гостях 2:1 «Брест», а еще ранее они расписали мировые с дома с «Лионом» (2:2) и на выезде с «Нантом» (0:0).

На выезде в текущем розыгрыше Лиги 1 «Ренн» выступает вполне успешно, проиграв только раз в 10 случаях, еще пять раз он победил и четыре матча закончил вничью, разница мячей — 16:9.

В первом круге бретонцы дома одолели «южан» (2:1), а в минувшем сезоне «Марсель» в играх с «Ренном» набрал четыре очка, выиграв 1:0 в гостях и сыграв 1:1 в родных стенах.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Марселя» предлагают — 2.66.

На викторию «Ренна» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.36.

Учитывая, что «Ренн» в гостях в текущем первенстве проиграл только ПСЖ, то в игре с кризисным соперником бретонцам вполне по силам добыть очки. Наш прогноз и ставка -Х2.