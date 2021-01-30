Матч «Марсель» — «Ренн» отменен из-за нападения фанатов на базу клуба

По информации источника, 30 января около 200 болельщиков «Марселя» ворвались на базу команды с призывами отставки президента клуба Жака-Анри Эйро.
Фанаты разбили стекла в зданиях тренировочного центра имени Робера Луи-Дрейфуса, бросали дымовые шашки и устроили там пожар.
При этом пострадал защитник провансальцев Альваро Гонсалес, в которого угодила петарда, запущенная фанатами — футболист получил небольшое ранение спины.
Training centre vandalised by Marseille fans who penetrated it earlier this afternoon — 25 arrests made by police, according to RMC. pic.twitter.com/Y4ir7ZJN2q— Get French Football News (@GFFN) January 30, 2021
Полиция Франции сообщает о 25 арестах, было ранено три полицейских и повреждено три автомобиля спецслужб.
Болельщики также раздражены нынешней формой команды. В ноябре подопечные Андре Виллаш-Боаша участвовали в чемпионской гонке, а теперь клуба может не попасть в Лигу чемпионов.
По итогам 20 туров Лиги 1 «Марсель» набрал 32 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице.
Команда проигрывает на протяжении трех игр подряд в Лиге 1. 13 января провансальцы проиграли «ПСЖ» (1:2) в матче за Суперкубок Франции.
29 января главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш заявил о желании покинуть клуб по окончании сезона.
More footage of the unfolding incident at Marseille’s training ground — via @mercat_om. pic.twitter.com/WnrCQ3I4jl— Get French Football News (@GFFN) January 30, 2021