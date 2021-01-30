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    • Матч «Марсель» — «Ренн» отменен из-за нападения фанатов на базу клуба
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    Матч «Марсель» — «Ренн» отменен из-за нападения фанатов на базу клуба

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    Матч 22-го тура французской Лиги 1 «Марсель» — «Ренн» перенесён после беспорядков на базе в Марселе, сообщает RMC Sport.

    База «Марселя» после атаки фанатов
    База «Марселя» после атаки фанатов

    По информации источника, 30 января около 200 болельщиков «Марселя» ворвались на базу команды с призывами отставки президента клуба Жака-Анри Эйро.

    Фанаты разбили стекла в зданиях тренировочного центра имени Робера Луи-Дрейфуса, бросали дымовые шашки и устроили там пожар.

    При этом пострадал защитник провансальцев Альваро Гонсалес, в которого угодила петарда, запущенная фанатами — футболист получил небольшое ранение спины.

    Полиция Франции сообщает о 25 арестах, было ранено три полицейских и повреждено три автомобиля спецслужб.

    Болельщики также раздражены нынешней формой команды. В ноябре подопечные Андре Виллаш-Боаша участвовали в чемпионской гонке, а теперь клуба может не попасть в Лигу чемпионов.

    По итогам 20 туров Лиги 1 «Марсель» набрал 32 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице.

    Команда проигрывает на протяжении трех игр подряд в Лиге 1. 13 января провансальцы проиграли «ПСЖ» (1:2) в матче за Суперкубок Франции.

    29 января главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш заявил о желании покинуть клуб по окончании сезона.

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