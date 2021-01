Матч «Марсель» — «Ренн» отменен из-за нападения фанатов на базу клуба

Матч 22-го тура французской Лиги 1 «Марсель» — «Ренн» перенесён после беспорядков на базе в Марселе, сообщает RMC Sport.

По информации источника, 30 января около 200 болельщиков «Марселя» ворвались на базу команды с призывами отставки президента клуба Жака-Анри Эйро.

Фанаты разбили стекла в зданиях тренировочного центра имени Робера Луи-Дрейфуса, бросали дымовые шашки и устроили там пожар.

При этом пострадал защитник провансальцев Альваро Гонсалес, в которого угодила петарда, запущенная фанатами — футболист получил небольшое ранение спины.

Training centre vandalised by Marseille fans who penetrated it earlier this afternoon — 25 arrests made by police, according to RMC. pic.twitter.com/Y4ir7ZJN2q