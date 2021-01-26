«Кристал Пэлас»
«Кристал Пэлас» в нынешнем сезоне вполне резонно занимает привычные для себя места. Нынешняя 13 позиция, похоже, вполне характеризует ситуацию.
Проблема команды номер один — оборона. В 19 матчах «Кристал Пэлас» пропустил уже 33 мяча…
… Четыре из которых пришлись на минувший тур. Впрочем, удивляться нечему, ведь команда уступила летящему на всех парах в лидеры «Манчестер Сити» (4:0).
С «молотобойцами» в последние годы «Кристал Пэлас» играет довольно успешно. Из 5 последних свиданий команда одержала две победы при одном поражении и двух ничьих.
«Вест Хэм»
«Вест Хэм» сезон начал ни шатко, ни валко, однако команда с этим кризисом справилась. Сейчас лондонцы занимают 7 место с 32 очками в активе.
Мало того, сейчас «молотобойцы» на коне — 5 побед подряд! Последняя пришлась на Кубок Англии, где был разгромлен «Донкастер» (4:0).
Дэвид Мойес применяет ротацию, и она себя оправдывает. Вот и сейчас лидеры успели отдохнуть в кубковом поединке, зато практику получили ближайшие резервисты.
Из кадровых потерь «Вест Хэма» стоит отметить разве что защитника Артура Масуаку. Впрочем, конголезец давно травмирован.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Вест Хэм» за 2.33, на ничью за 3.28, а на «Кристал Пэлас» — за 3.12
«Кристал Пэлас» не побеждает уже в трех матчах кряду, причем столько же и не забивает.
«Вест Хэм» в последних матчах демонстрирует качественный футбол, и результаты команды идут к улучшению.
«Молотобойцы» в последних матчах почувствовали вкус забитых мячей, и явно стремятся продолжить свою забивную серию. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.60