«Кристал Пэлас» сыграет на своем поле с «Вест Хэмом» в рамках 20 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 января, начало — в 21:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» в нынешнем сезоне вполне резонно занимает привычные для себя места. Нынешняя 13 позиция, похоже, вполне характеризует ситуацию.

Проблема команды номер один — оборона. В 19 матчах «Кристал Пэлас» пропустил уже 33 мяча…

… Четыре из которых пришлись на минувший тур. Впрочем, удивляться нечему, ведь команда уступила летящему на всех парах в лидеры «Манчестер Сити» (4:0).

Календарь и таблица АПЛ

С «молотобойцами» в последние годы «Кристал Пэлас» играет довольно успешно. Из 5 последних свиданий команда одержала две победы при одном поражении и двух ничьих.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» сезон начал ни шатко, ни валко, однако команда с этим кризисом справилась. Сейчас лондонцы занимают 7 место с 32 очками в активе.

Мало того, сейчас «молотобойцы» на коне — 5 побед подряд! Последняя пришлась на Кубок Англии, где был разгромлен «Донкастер» (4:0).

Дэвид Мойес применяет ротацию, и она себя оправдывает. Вот и сейчас лидеры успели отдохнуть в кубковом поединке, зато практику получили ближайшие резервисты.

Из кадровых потерь «Вест Хэма» стоит отметить разве что защитника Артура Масуаку. Впрочем, конголезец давно травмирован.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Вест Хэм» за 2.33, на ничью за 3.28, а на «Кристал Пэлас» — за 3.12

«Кристал Пэлас» не побеждает уже в трех матчах кряду, причем столько же и не забивает.

«Вест Хэм» в последних матчах демонстрирует качественный футбол, и результаты команды идут к улучшению.

«Молотобойцы» в последних матчах почувствовали вкус забитых мячей, и явно стремятся продолжить свою забивную серию. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.60