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    «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм»: засухи не будет?

    «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм». Прогноз и ставка (к. 1.60) на АПЛ 26 января 2021 года

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    «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм»: прогноз и ставка
    Аарон Крэссуэлл
    «Кристал Пэлас» сыграет на своем поле с «Вест Хэмом» в рамках 20 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 января, начало — в 21:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Января 2021 года
    Кристал Пэлас
  • Лондон
    •  Кристал Пэлас 21:00 Вест Хэм Вест Хэм
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.10
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.35
  • Ставка!
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    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» в нынешнем сезоне вполне резонно занимает привычные для себя места. Нынешняя 13 позиция, похоже, вполне характеризует ситуацию.

    Проблема команды номер один — оборона. В 19 матчах «Кристал Пэлас» пропустил уже 33 мяча…

    … Четыре из которых пришлись на минувший тур. Впрочем, удивляться нечему, ведь команда уступила летящему на всех парах в лидеры «Манчестер Сити» (4:0).

    Календарь и таблица АПЛ

    С «молотобойцами» в последние годы «Кристал Пэлас» играет довольно успешно. Из 5 последних свиданий команда одержала две победы при одном поражении и двух ничьих.

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» сезон начал ни шатко, ни валко, однако команда с этим кризисом справилась. Сейчас лондонцы занимают 7 место с 32 очками в активе.

    Мало того, сейчас «молотобойцы» на коне — 5 побед подряд! Последняя пришлась на Кубок Англии, где был разгромлен «Донкастер» (4:0).

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    • Дэвид Мойес применяет ротацию, и она себя оправдывает. Вот и сейчас лидеры успели отдохнуть в кубковом поединке, зато практику получили ближайшие резервисты.

    Из кадровых потерь «Вест Хэма» стоит отметить разве что защитника Артура Масуаку. Впрочем, конголезец давно травмирован.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Вест Хэм» за 2.33, на ничью за 3.28, а на «Кристал Пэлас» — за 3.12

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    «Кристал Пэлас» не побеждает уже в трех матчах кряду, причем столько же и не забивает.

    «Вест Хэм» в последних матчах демонстрирует качественный футбол, и результаты команды идут к улучшению.

    «Молотобойцы» в последних матчах почувствовали вкус забитых мячей, и явно стремятся продолжить свою забивную серию. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.60

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