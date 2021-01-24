«Фортуна» С — «Аякс». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.66 на матч Эредивизи 24 января 2021 года

«Фортуна» С сыграет на своем поле с «Аяксом» в рамках 18-го тура чемпионата Нидерландов. Матч пройдет 24 января, начало — в 14:15 мск. «Фортуна» С — «Аякс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фортуна» С

«Фортуна» С нынешний сезон проводит, в целом, на своем уровне. Команда пребывает рядом с экватором турнирной таблицы Эредивизи.

Вот только пропускает команда многовато. В 17 матчах пропущено уже 34 гола — два гола за игру в среднем.

На днях «Фортуна» С вылетела еще из Кубка Нидерландов. Команда уступила в овертайме «Неймегену».

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«Аякс» для клуба из Ситтарда является крайне неудобным оппонентом. 4 последних свидания завершились в пользу гранда.

«Аякс»

«Аякс» в минувшем туре минимально одолел «Фейеноорд». После того амстердамцы еще и прошли дальше в Кубке страны, обыграв «АЗ Алкмар».

Причем несколько дней назад «Аякс» лишился своего ветерана. Клас-Ян Хунтелар перебрался в «Шальке», хотя в Амстердаме был, скорее, игроком ротации.

«Аякс» по праву лидирует в чемпионате. Да и вообще, команда является фаворитом чемпионата, особенно с учетом нестабильности ПСВ и «Фейеноорда».

В Ситтард амстердамцы отправляются в прекрасном настроении. А полная кадровая обойма поможет гостям взять дежурные три пункта.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Аякс» за 1.15, на ничью за 8.50, а на «Фортуна» С — за 16.00

Хозяева могут рассчитывать разве что на достойное поражение от гранда.

«Аякс» сейчас неудержим, и вряд ли испытает трудности в этом поединке.

Гости снимают скальп за скальпом, вот и в этом матче рассчитывают на три очка. Наши прогноз и ставка — Фора «Аякса» -2 с коэффициентом 1.66