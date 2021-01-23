В матче 26 тура английского Чемпионшипа «Куинз Парк Рейнджерс» на стадионе «Киан Принс Фаундэйшн» примет «Дерби Каунти». Встреча запланирована на 23 января 18:00 мск. «Куинз Парк Рейнджерс» — «Дерби Каунти»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Куинз Парк Рейнджерс»

После очень затяжной серии без побед команда начала побеждать. Она победила в двух последних матчах чемпионата, не пропустив ни одного гола. Хозяева обыграли «Лутон» 2:0 и «Кардифф» 1:0.

До этого «Супер Обручи» дважды сыграли вничью с «Норвичем» и «Уикомбом». В обоих случаях счет был 1:1. Кроме того, коллектив потерпел поражение от «Суонси» со счетом 0:2 и «Фулхэма» (0:2 ДВ). Последний результат относится к Кубку Англии.

«Куинс Парк Рейнджерс» не смог выиграть в четырех матчах чемпионата, сыгранных дома. С матчем Кубка Англии серия достигает отметки в пять поединков.

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В турнирной таблице КПР занимает 17 место. На счету у клуба 27 очков, 6 побед, 9 ничьих и 9 поражений.

«Дерби Каунти»

«Бараны» висят над пропастью. Уэйну Руни досталась непростая задача, поскольку сейчас команда занимает 21 место с 22 очками. От зоны вылета ее отделяют 2 пункта.

«Дерби» победил «Борнмут» (1:0) в прошлом матче, чем сильно порадовал. «Вишни» претендуют на выход в АПЛ. Однако перед этим гости проиграли три раза подряд, причем сделали это всухую.

«Дерби» потерпел поражение в Кубке Англии от скромного «Чорли» (0:2), уступил в чемпионате «Ротерхэму» и «Шеффилд Уэнсдей» с одинаковым результатом 0:1.

У «Каунти» травмированы Кертис Дэвис и Том Лоуренс. Они пропустят встречу.

Прогноз и ставка

За 2.55 букмекеры выставили победу КПР и за 2.95 они предлагают победу «Дерби». Ничья оценивается коэффициентом 3.15.

Последние две встречи остались за хозяева — 1:0 и 2:1. При этом победа «Дерби» над «Борнмутом» внушает надежду на то, что команда сменит курс на понижение.

Так как обе команды выиграли свои последние матчи, но сделали это с минимальным количеством голов, то мы не ждем от этой игры высокой результативности. Обеим нужны очки, поэтому ставим на тотал меньше 2.5 за 1.71.