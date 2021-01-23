«Монако» сыграет на своем поле с «Марселем» в рамках 21-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 23 января, начало — в 23:00 мск. «Монако» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монако»

«Монако» после 20-ти сыгранных матчей находится на четвертом месте в турнирной таблице Лиги 1.

Как ни крути, а руководство клуба с Лазурного берега приняло максимально верное решение, когда перед началом сезона раз команда в очередной получила нового тренера. Пока что Нико Ковач не давал повода сомневаться в себе.

У «Монако» был небольшой спад в первой половине декабря, но после этого команда выдала серию из пяти матчей без поражений. Более того, в четырех случаях «монегаски» выиграли.

Все прогнозы на Лигу 1

В прошлом туре «Монако» выиграл в гостях у «Монпелье», а еще чуть раньше разгромил «Лорьян» и «Анже». 11 забитых мячей в трех матчах — это очень серьезные цифры.

«Марсель»

Тем временем «Марсель» снова трясет. В турнирной таблице провансальцы опустились на шестое место.

В семи предыдущих турах у команды Андре Виллаш-Боаша всего лишь одна победа. В начале января «Марсель» выиграл на своем поле у «Марселя».

После этого была унылая гостевая ничья с «Дижоном» и домашние поражения от «Нима» и «Ланса». Амбиции «Марселя» явно не совпадают с реальными возможностями.

В трех последних выездных матчах «Марсель» набрал только одно очко.

Прогноз и ставка

На «Монако» можно поставить за 1.84, ничью букмекеры предлагают за 4.33, а победу «Марселя» — за 4.35.

Можно не сомневаться, что это будет очень нервная игра. Возможно, даже с удалениями. Для французских клубов это нормально.

Поэтому, если что, можно рассмотреть ставки на тотал желтых карт и удаление.

Ну а наш основной выбор — ставка на победу «Монако» за 1.84. В этом сезоне команде Александра Головина проиграл даже «Пари Сен-Жермен».