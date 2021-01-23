«Майнц» сыграет на своем поле с «Лейпцигом» в рамках 18-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 23 января, начало — в 17:30 мск. «Майнц» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Майнц»

В минувшем туре Бундеслиги «Майнц» дома безвольно уступил «Вольфсбургу» (0:2). Увы, команда все никак не может покинуть дно турнирной таблицы.

По итогам первого круга Бундеслиги «Майнц» набрал только 7 очков. При этом команда забила 15 мячей, пропустив в свои ворота 36.

Последняя виктория датирована еще концом ноября. Тогда «Майнц» на выезде переиграл «Фрайбург» (1:3). После того — тьма тьмущая.

Все прогнозы на Бундеслигу

В общем, аутсайдеру явно ничего не светит в поединке с одним из фаворитов Бундеслиги. Быть «Майнцу» битым!

«Лейпциг»

Эта команда борется за чемпионский титул. И уже не первый год. Сейчас шансы у «Лейпцига» имеются, но для этого нужно не терять очков в матчах с середняками.

Главное богатство «быков» — надежная оборона. Лишь 14 пропущенных мячей в 16 встречах — отменный показатель!

Между тем, «Лейпциг» стабильностью не блещет. Уже на протяжении двух туров команда не выигрывает.

Последнюю викторию «быки» добыли, а точнее выстрадали, еще во второй день наступившего года. Тогда на выезде был обыгран «Штутгарт» (0:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лейпциг» за 1.45, на ничью за 4.60, а на «Майнц» — за 7.00

Хозяева выглядят обреченными на вылет. Так что в этом матче им вряд ли светит набор очков.

«Лейпциг» играет нестабильно, но наконец-то должен активнее включиться в чемпионскую гонку.

Силы оппонентов явно неравны, что и найдет свое отражение в результате. Наши прогноз и ставка — Фора «Лейпцига» -1 с коэффициентом 1.70