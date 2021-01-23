В субботу, 23 января, в 20-м туре испанской примеры «Уэска» в родных стенах примет «Вильярреал». Поединок начнется в 16:00 по мск. «Уэска» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уэска»

«Уэска», которая поднялась из Сегунды, похоже по итогам этого сезона туда же и опустится. После первого круга коллектив с 12 баллами замыкает турнирную таблицу и отстает от безопасной строки на шесть пунктов.

«Оскенцы» за 19 матчей Примеры одержали всего лишь одну викторию, в середине декабря одолев 1:0 дома «Алавес». Еще по девять раз они играли вничью и проигрывали, забили 14 голов, пропустили 29.

На данный момент у «сине-гранатовых» 5-матчевая проигрышная серия, где четыре игры пришлись на чемпионат. Так в минувшем туре они потерпели минимальное фиаско в гостях от «Хетафе» (0:1), а ранее уступили дома «Бетису» (0:2).

Календарь и таблица испанской Примеры

В родных стенах «Уэска» в текущем розыгрыше Примеры раз победила, четырежды делила очки с оппонентами и столько же раз проиграла, разница забитых и пропущенных составляет 5:10.

«Вильярреал»

«Вильярреал» ведет борьбу за попадание в Лигу чемпионов. Сейчас команда идет четвертой, но пятая «Севилья» уступает только по дополнительным показателем и имеет еще игру в запасе.

«Желтая субмарина» за всю турнирную дистанцию добилась восьми победных результатов, девять встреч свела вничью и потерпела лишь два фиаско, разница мячей — 28:19.

В своем последнем проведенном поединке «подводники» на своей территории расписали мировую с «Гранадой», сыграв 2:2, а туром ранее они разгромили в Виго «Сельту» со счетом 4:0.

В гостях «Вильярреал» победил в трех матчах, четыре раза делил очки с оппонентами и дважды уступал, забил в этих матчах 12 голов, пропустил в свои ворота 10 мячей.

В первом круге «Вильярреал» дома не смог справиться с «Уэской», сыграв вничью 1:1. В сезоне 2018/19 эти клубы также дважды расходились миром — 2:2 и 1:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Вильярреала» предлагают — 1.88.

На викторию «Уэски» дают — 4.60, ничья оценена — в 3.78.

В свете борьбы за путевку в ЛЧ, «подводникам» ну никак нельзя терять очки в игре с аутсайдером. Наш прогноз и ставка — П2.